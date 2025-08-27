CNC acelera inovação no Sistema Comércio com assistente virtual baseada em IA generativa

O Sistema CNC-Sesc-Senac agora conta com sua própria IA generativa no atendimento aos seus representados, à imprensa e ao público em geral. Lançado no fim de julho, o Mercurito foi desenvolvido em parceria com a startup BW8, nascendo para orientar empresários, profissionais do setor, estudantes e agentes do poder público, por meio do WhatsApp, sobre o Sistema Comércio.

A novidade marca mais um passo na modernização encampada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) em todos os seus processos e produtos. O assistente virtual fornece suporte 24 horas, podendo atuar, por exemplo, na orientação de sindicatos e federações sobre a criação e manutenção de sites, arrecadação sindical, programas de capacitação da Universidade Corporativa do Sistema CNC (UniCNC) e programas de melhorias internas, além de esclarecer dúvidas sobre as ações do Sesc e Senac.

Desenvolvido inicialmente para uso interno na resposta às perguntas frequentes, o Mercurito agora ganha o mundo, podendo ser incorporado por sindicatos e federações de forma personalizada em suas páginas oficiais. Cada entidade pode ter sua versão do chatbot, com base de conhecimento própria.

“Com linguagem simpática, clara e objetiva, este lançamento representa o nosso compromisso com a acessibilidade da informação e a defesa dos interesses dos nossos representados. Ele também atua como ponto de contato para o suporte humano no projeto de criação de sites para entidades sindicais”, resume o coordenador institucional do Sistema CNC-Sesc-Senac, Elienai Câmara.

Fórum abordou temas como inteligência artificial e tecnologias emergentes (foto: Divulgação/Sesc)

Sesc promove cultura da inovação em evento com lideranças de todo o País no Polo Educacional do Rio

Refletir sobre o futuro, compartilhar ideias e fortalecer valores institucionais estratégicos. Esses foram os objetivos do I Fórum de Inovação Aberta do Sesc que reuniu gestores de todo o País em um grande encontro realizado em agosto, no Rio de Janeiro.

Além de uma programação com diversas palestras que abordaram temas como inovação com foco social, agentes de IA e tecnologias emergentes, o evento marcou o lançamento da Política de Inovação do Sesc e a inauguração do Hub de Inovação Conecta Impacta, um espaço colaborativo em que startups, empreendedores e comunidades de inovação poderão se conectar e cocriar soluções para desafios a serem enfrentados pela instituição.

Localizado no Polo Educacional Sesc, o hub conta com ferramentas e equipamentos para prototipar soluções e recursos para produção de conteúdo audiovisual e design gráfico de última geração.

A realização do Fórum de Inovação Aberta decorre do planejamento estratégico da instituição, que busca avançar em novas soluções e estimular a cultura da inovação.

Competições Senac devem atrair 4 mil pessoas por dia, no maior circuito educacional do País

O Rio de Janeiro será palco das Competições Senac 2025, de 18 a 20 de setembro, no Riocentro. Considerado o maior circuito educacional do País para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o evento deve reunir cerca de 4 mil pessoas por dia, entre empresários, docentes, especialistas e caravanas escolares. A entrada é gratuita.

Durante três dias, 110 alunos do Senac, vindos de 23 estados e do Distrito Federal, disputarão títulos nacionais em dez ocupações. Sete delas (Cabeleireiro, Recepção de Hotel, Florista, Cozinha, Cuidados de Saúde e Apoio Social, Serviço de Restaurante e Estética e Bem-Estar) podem credenciar seus vencedores para a principal competição mundial de educação profissional, a WorldSkills, que será disputada em Xangai, na China, no próximo ano. As outras três ocupações são Confeitaria, Informática para Internet e Desenvolvimento de Sistemas.

Desde 2016, as Competições Senac se consolidam como vitrine nacional de profissões, combinando excelência e inclusão social: parte dos competidores vem do Programa Senac de Gratuidade, que já formou mais de 4 milhões de brasileiros.

Em 2024, o Brasil conquistou ouro e prata na WorldSkills em Lyon, na França, com destaque para Bruna Pimentel, de 22 anos, que foi campeã mundial na ocupação de Cabeleireiro e hoje é consultora do Senac.