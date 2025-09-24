Instituições do Sistema S são homenageadas no Senado por ajudar a transformar o Brasil

*Este conteúdo é um informe publicitário

O Sistema CNC-Sesc-Senac esteve presente na Sessão Especial do Senado Federal que homenageou as instituições que compõem o chamado Sistema S, realizada no dia 19 de setembro, no Plenário da Casa. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) foi representada pelo diretor-geral do Departamento Nacional do Sesc, José Carlos Cirilo, que falou em nome do presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros.

“Ao propor esta homenagem, os senhores valorizam e reforçam a importância dos serviços sociais autônomos que, ao longo de oito décadas, transformam diariamente a realidade de milhões de brasileiros, especialmente daqueles que necessitam de oportunidades, de qualidade de vida, de qualificação profissional para que possam contribuir para o desenvolvimento dos setores produtivos deste país”, afirmou Cirilo.

Ele também destacou que a atuação do Sesc e do Senac, sob a coordenação da CNC, materializa o compromisso do Sistema Comércio com a formação social e a promoção da cidadania. “São instituições que não oneram o orçamento público, mas que retornam à sociedade os recursos do setor produtivo de forma transparente, eficiente e com elevada relevância social.”

O autor do requerimento, senador Izalci Lucas (PL-DF), afirmou que o Sistema S exerce papel decisivo na vida de milhões de brasileiros. Ele ressaltou os impactos sociais e econômicos do conjunto de instituições que integram o sistema, lembrando a oferta de cursos técnicos, a inserção de jovens no mercado de trabalho, o apoio a empresas e os programas de cultura, esporte e lazer acessíveis a milhões de famílias.

Sessão Especial do Senado Federal que homenageou o Sistema S (foto: Cristiano Costa)

Sesc celebra 79 anos com campanha inovadora que une comércio e Inteligência Artificial

O Sesc celebrou seus 79 anos com o lançamento de uma nova campanha publicitária que reforça a relação de afinidade entre a instituição e as empresas do comércio de bens, serviços e turismo.

A peça utiliza recursos de Inteligência Artificial para transformar em imagens frases corriqueiras do dia a dia do comércio, como “Estou dando só uma olhadinha” e “Obrigado pela preferência”. Essas expressões ganham vida em um roteiro criativo que coloca em evidência as diversas programações e atividades oferecidas pelo Sesc em todo o Brasil, sempre com foco na qualidade de vida e no bem-estar dos trabalhadores do setor, seus familiares e da população em geral.

Expressões usadas no dia a dia marcam roteiros criativos (foto: Divulgação)

A campanha "O que se fala no comércio, se vive no Sesc" estreou no dia 13 de setembro, data de aniversário do Sesc,com veiculação simultânea na internet em todos os estados e no Distrito Federal, ampliando a presença digital da instituição.

O vídeo pode ser assistido no canal do Sesc Brasil no YouTube (youtube.com/SescBrasil).

Talentos do Senac brilham no Rio e sonham com novas medalhas na WorldSkills de Xangai em 2026

O Riocentro, no Rio de Janeiro, foi palco de um espetáculo de talento, dedicação e superação. De 18 a 20 de setembro, 109 alunos do Senac de 23 estados e do Distrito Federal participaram das Competições Senac 2025, maior evento brasileiro de educação profissional para o comércio, que atraiu cerca de 4 mil pessoas por dia. Eram empresários, educadores, estudantes e seus familiares, todos acompanhando de perto o desempenho desses futuros profissionais.

Em dez ocupações do comércio, os competidores enfrentaram desafios que simularam situações complexas do mercado de trabalho, privilegiando a excelência técnica e a criatividade.

Sete dos medalhistas de ouro vão representar o Brasil na WorldSkills Competition, a maior competição de educação profissional do mundo, que será realizada em Xangai no próximo ano: Karol Casique da Silva, do Amazonas, na ocupação Florista; Matheus Henrique da Silva, do Paraná, em Serviço de Restaurante; Veronyck Cristina da Silva, de Minas Gerais, em Cuidados de Saúde e Apoio Social; Angélica China Matsuda, do Paraná, em Cabeleireiro; e três jovens do Rio Grande do Sul – Natalia da Rosa Corso, em Recepção de Hotel; Maria Eduarda da Silveira, em Estética e Bem-Estar; e Gustavo Ramos Argould, em Cozinha.

Três ocupações estrearam neste ano nas Competições Senac, e também nelas o lugar mais alto do pódio ficou com os gaúchos: Vinicius Alves Fantim, em Aplicações Web e Mobile; Bruno Cesar Souza, em Desenvolvimento de Sistemas; e Beatriz Ribeiro dos Santos, em Confeitaria.

Acesse competicoes.senac.br e veja tudo que rolou no evento.