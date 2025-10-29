CNC Global Voices 2025: Um encontro internacional para apontar caminhos aos empresários brasileiros

Este conteúdo é um informe publicitário
A edição 2025 do CNC Global Voices foi mais um evento para marcar a história do Sistema Comércio. O encontro, promovido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), com a participação das Federações estaduais e nacionais, reuniu, no dia 14 de outubro, em São Paulo, lideranças políticas, empresariais e dois premiados pelo Nobel de economia. Na pauta, os desafios do cenário econômico, a inserção do Brasil no mercado global e o desenho de uma nova ordem mundial, que abre oportunidades para o País.
postado em 29/10/2025 14:55