CNC comemora 80 anos com homenagem no Senado e campanha na TV e internet

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) completa 80 anos em novembro de 2025. Nesta quarta-feira (26), a celebração institucional será realizada em uma sessão solene no Senado Federal, além de missa na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília.

Nas redes sociais e na televisão, o filme institucional apresenta a campanha de aniversário, transmitindo a longevidade e a proximidade características na relação entre a Confederação e seus representados. As comemorações incluem, ainda, o lançamento do livro institucional com a história da entidade, uma edição limitada de selo comemorativo dos Correios e a exposição “80 anos da CNC”, no Anexo II da Câmara dos Deputados – Espaço Mário Covas, de 25 a 27 de novembro.

Principal representante do empresariado do comércio de bens, serviços e turismo, a CNC tem papel de articuladora do Sistema Comércio, que integra a Confederação, Federações, Sindicatos Empresariais, Sesc e Senac. Desde sua fundação, a entidade tem acompanhado e influenciado os grandes ciclos da economia brasileira, da reconstrução do pósguerra às transformações digitais e ao avanço do ecommerce.

“Chegar aos 80 anos com a relevância que a CNC tem hoje significa olhar para trás e ver que caminhamos lado a lado com a história econômica do Brasil”, afirmou o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros. “Ao longo desse percurso, trabalhamos para que o comércio, os serviços e o turismo se tornassem mais competitivos e produtivos, defendendo menos burocracia, mais segurança jurídica e um ambiente de negócios favorável aos investimentos e à geração de empregos.”

Sesc reúne corredores do Brasil e da Guiana Francesa em prova na fronteira norte

A corrida já virou rotina na vida de milhões de brasileiros. Segundo dados da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (Abraceo), a modalidade registrou um crescimento de 29% em 2024. O Circuito Sesc de Corridas faz parte desse movimento.

Anualmente, são realizadas aproximadamente 120 provas em todo o País, reunindo mais de 110 mil participantes, nos grandes centros e cidades do interior. O grande destaque do circuito este ano foi a Corrida Binacional França-Brasil, promovida pelo Sesc no Amapá.

A prova contou com mais de 3 mil corredores e contemplou tanto atletas experientes, que puderam optar pelo percurso de 21 km, como os iniciantes, com a prova de 6 km, além da versão kids.

Os corredores atravessaram a Ponte Binacional Franco-Brasileira, que liga os municípios do Oiapoque, no Brasil, a Saint-Georges, na Guiana Francesa. A corrida, que foi um marco de integração, amizade e superação, também teve seu lado solidário.

Os corredores atravessaram a Ponte Binacional que liga o Oiapoque a Saint-Georges (foto: Divulgação/Sesc)

Senac Rio Summit 2025 lança concurso de redação e 5 mil vagas gratuitas em IA

O Senac Rio Summit, realizado em parceria com o Sebrae Rio, teve mais uma edição de sucesso, nos dias 17 a 19 de novembro, no ExpoRio.

Evento gratuito voltado à inovação, inclusão digital e transformação social, a terceira edição teve como novidade o lançamento de um concurso de redação com o tema “Inovação e Comércio: como as novas tecnologias, ideias e práticas estão transformando o mundo dos negócios e o cotidiano das pessoas no Rio de Janeiro”.

A iniciativa convida os participantes a refletir sobre o comércio como um espaço de transformação social. As inscrições e o envio das redações podem ser realizados até o dia 17 de janeiro pelo link www.rj.senac.br/concurso-de-redacao-senac, onde também consta o edital.

Outro anúncio promovido durante o Senac Rio Summit foi o lançamento de 5 mil vagas gratuitas no curso de Inteligência Artificial do Senac-RJ.

O curso adota a metodologia 100% prática, contextualizada e digital, com aulas remotas ao vivo. Durante as oito horas de formação (cerca de duas semanas), os alunos vão aprender a usar IA na criação de textos e imagens, utilizando ferramentas como ChatGPT e Gemini, com foco em Prompt Engineering.

As aulas iniciam em dezembro, e as inscrições podem ser feitas pelo link: ianapratica.rj.senac.br.