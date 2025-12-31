CNC defende negociação coletiva no debate sobre a escala de trabalho 6×1

Este conteúdo é um informe publicitário

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados realizou, no dia 10 de dezembro, audiência pública para discutir os impactos do possível fim da escala 6×1 na jornada de trabalho no Brasil. O encontro, solicitado pelo deputado Rogério Correia (PT-MG) e também assinado pelo então deputado Guilherme Boulos (Psol-SP) e atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, reuniu representantes do governo e de entidades do setor produtivo.

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) foi representada pelo diretor da entidade e presidente em exercício da Fecomércio-SP, Ivo Dall’Acqua Junior, que reafirmou a posição da Confederação: mudanças na jornada devem ser fruto de convenções e acordos coletivos, respeitando a realidade de cada setor.

Conforme entendimento defendido pela CNC, legislações rígidas e generalizadas podem fragilizar a autonomia sindical e gerar impactos relevantes, especialmente, em micros e pequenas empresas. Dall’Acqua manifestou preocupação com o aumento automático do custo da folha salarial caso a jornada seja reduzida de 44 para 36 horas semanais, o que poderia elevar despesas em até 18% — percentual impossível de ser absorvido por muitos negócios.

O representante da CNC lembrou ainda que diversos setores já praticam jornadas específicas, fruto de negociação coletiva, como é o caso da saúde com o modelo 12×36. “Romper esses arranjos pode gerar desequilíbrios, quebrar rotinas de funcionamento e aumentar custos operacionais”, afirmou.

Ivo Dall’Acqua, da CNC, fala na audiência pública da Câmara (foto: Paulo Negreiros)

Autores revelados pelo Prêmio Sesc de Literatura chegam às livrarias do País

O Prêmio Sesc de Literatura celebrou seus novos autores com uma roda de conversa e uma sessão de autógrafos no dia 15 de dezembro, no Arte Sesc, no Flamengo. Este ano, o concurso premiou o romance Goiás, de Marcus Groza, a coletânea de contos Massaranduba, de Abáz, e o livro de poesias Escalar Cansa, de Leonardo Piana.

Além de publicação e distribuição das obras em todo o País pela Editora Senac Rio, os vencedores receberam uma premiação no valor de R$ 30 mil e participarão de eventos literários a serem promovidos pelo Sesc ao longo de 2026.

As inscrições para a próxima edição do Prêmio Sesc de Literatura estarão abertas gratuitamente a partir do dia 2 de fevereiro. Podem concorrer escritores estreantes nas categorias Romance, Conto e Poesia.

Os trabalhos inscritos são analisados por comissões julgadoras compostas por renomados escritores, jornalistas e críticos literários, com base no anonimato, garantindo a lisura do processo.

Desde sua criação, em 2003, o projeto já recebeu cerca de 24 mil originais e revelou ao mercado editorial 43 novos autores.

Os autores Abáz (E), Marcus Groza e Leonardo Piana (foto: Divulgação/Sesc)

Novos indicadores mostram empregabilidade em alta nos cursos do Senac

O Senac consolidou novos indicadores de empregabilidade que revelam, de diferentes perspectivas, a situação de trabalho de alunos e alunas que se formaram recentemente e tinham objetivos profissionais com os cursos escolhidos.

Os novos indicadores representam uma inovação metodológica por irem além dos tradicionais indicadores de inserção no mercado, considerando também as dimensões de manutenção e progressão de carreira.

De acordo com os resultados, de cerca de 470 mil ex-alunos e ex-alunas que compõem esse universo, mais de 250 mil aumentaram sua empregabilidade após estudar no Senac. Destes, em torno de 147 mil conseguiram um trabalho e aproximadamente 75 mil se mantiveram trabalhando.

Essa abordagem amplia a compreensão sobre a empregabilidade de alunos e alunas ao considerar diferentes trajetórias profissionais.

Ela não se limita a identificar quem entrou no Senac sem trabalho e conquistou uma vaga após a conclusão do curso, mas também mapeia aqueles que já estavam trabalhando no momento da matrícula, revelando como a formação contribuiu para o desenvolvimento e a valorização de suas carreiras.