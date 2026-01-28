CNC projeta avanços no ambiente de negócios com nova frente parlamentar

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aguarda com expectativa o início dos trabalhos da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN) neste ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A primeira reunião ocorreu ainda em dezembro, logo após o lançamento, para discutir a agenda 2026. A Frente, presidida pelo deputado Mendonça Filho (União-PE), tem como missão propor reformas estruturantes que fortaleçam a competitividade, estimulem investimentos e assegurem segurança jurídica para quem empreende no Brasil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A CNC considera a atuação da FPN estratégica para antecipar debates sobre temas centrais, como reforma tributária, reforma administrativa e prevenção ao aumento de impostos, pontos essenciais para um ambiente econômico mais estável e previsível. “Nosso objetivo, ao apoiarmos essa frente parlamentar, é garantir que as reformas tragam racionalidade à carga tributária e promovam isonomia concorrencial, evitando medidas que prejudiquem o setor produtivo”, afirma José Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac. “A prevenção ao aumento de impostos e a eficiência estatal são pilares para o crescimento econômico sustentável.”

Com caráter pluripartidário e nacional, a FPN também organiza vice-presidências temáticas para aprofundar discussões em áreas estratégicas como tributação, energia, comércio, serviços e turismo. Para a CNC, essa estrutura amplia a capacidade técnica e política da Frente, fortalecendo a interlocução com o Congresso Nacional em um cenário pré-eleitoral.

Para a Confederação, a FPN será um espaço decisivo para consolidar reformas que tornem o Estado mais eficiente e assegurem um ambiente de negócios confiável, estável e competitivo.

Sesc lança orquestra jovem com participação de músicos de todas as regiões do País

Talentos foram selecionados nas orquestras que o Sesc mantém pelo País (foto: Divulgação/Sesc)

O Sesc começa 2026, ano em que completa 80 anos, consolidando o projeto de implantação de uma orquestra formada por jovens de todas as regiões do País.

A Orquestra Jovem Sesc Brasil terá 51 músicos de 11 estados, com idades de 18 a 29 anos. Eles foram selecionados nas orquestras que a instituição mantém pelo Brasil, um trabalho que une educação musical e inclusão social.

Os jovens passarão a ter ensaios regulares on-line com um grupo específico de professores e serão preparados para participar de apresentações ao longo do ano.

A primeira delas acontecerá no Festival Internacional Sesc de Música, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eles se apresentarão no dia 28 de janeiro, no Theatro Guarany, sob a regência de Geovane Marquetti.

No repertório, obras que transitam entre o clássico e o popular, representando a diversidade e a riqueza das regiões brasileiras.

O festival de Pelotas reunirá 400 alunos e 59 professores de 12 nacionalidades, em uma programação de 115 apresentações gratuitas, espalhadas por teatros, praças e igrejas da cidade gaúcha.

Gastronomia potiguar ganha destaque em participação do Senac no Caldeirão do Mion

Marcos Mion com o chef Jonatã Canela no programa semanal da TV Globo (foto: Divulgação/Senac)

A culinária potiguar foi uma das atrações do programa Caldeirão do Mion, da TV Globo, exibido sábado, dia 24. O Senac no Rio Grande do Norte marcou presença em um dos episódios da temporada de verão, que está sendo apresentado durante todo o mês de janeiro. O chef executivo do Hotel-Escola Senac Barreira Roxa, Jonatã Canela, mostrou ao público uma receita de castanha caramelizada.

A ação levou ao cenário nacional uma das principais riquezas gastronômicas do Estado, evidenciando o potencial criativo do nosso ingrediente regional.

O Hotel-Escola Senac Barreira Roxa capacita mais de 3,5 mil pessoas por ano, atuando como o principal centro de formação de mão de obra para o setor turístico em operação no Norte e Nordeste do País.

O equipamento possui diversas certificações e premiações nacionais e internacionais, tendo sido o primeiro hotel da América Latina a obter o Certificado ISO 21401 de Sustentabilidade e recebeu o Prêmio Braztoa, concedido pelo Ministério do Turismo.

Em 2024, conquistou o selo de Empresa Carbono Neutro, que também foi renovado para o ano de 2025, reforçando o compromisso do Sistema Fecomércio-RN com a excelência educacional e o meio ambiente. Já a Escola Senac Barreira Roxa conquistou pela primeira vez a certificação ISO 9001 para os seus cursos profissionalizantes de gastronomia e turismo.