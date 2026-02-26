CNC articula novo ciclo 2026 do programa Vai Turismo

O Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) iniciou o novo ciclo do programa Vai Turismo Rumo ao Futuro, com encontro virtual realizado em 12 de fevereiro, reunindo os Conselhos de Turismo das Federações do Comércio.

O encontro apresentou o guia e o modelo das Oficinas Propositivas 2026, que terão como base o Banco de Boas Práticas e o Painel Vai Turismo. A proposta é organizar recomendações estratégicas a serem entregues aos candidatos nas esferas estadual e federal, antecipando o debate sobre políticas públicas para o setor no contexto pré-eleitoral.

Segundo o responsável pelo Cetur, Alexandre Sampaio, o engajamento das 27 unidades da Federação no ciclo anterior consolidou uma metodologia colaborativa e orientada por evidências. A nova etapa prevê oficinas com duração máxima de três horas, priorização on-line em tempo real e elaboração de diretrizes de alto nível, sem detalhamento operacional.

O Painel Vai Turismo, criado em 2024, reúne mais de 2.600 projetos cadastrados e integra dados de fontes oficiais, fortalecendo o monitoramento das propostas incorporadas aos planos de governo. O Banco de Boas Práticas, estruturado nos eixos de Destinos Turísticos Inteligentes, amplia a base técnica do programa e orienta a construção das recomendações.

Para a CNC, a articulação antecipada amplia a capacidade de diálogo com o poder público e busca repetir o resultado de 2022, quando o turismo foi contemplado em 100% dos planos de governo dos candidatos eleitos. “O caminho está sendo traçado, com articulação firme e construção coletiva em torno de diretrizes de longo prazo para o turismo brasileiro”, afirma Alexandre Sampaio.

Sesc movimenta o verão 2026

Na estação mais quente do ano, o Sesc realizou uma programação intensa de atividades culturais e de lazer em unidades, praias e espaços públicos de várias regiões do Brasil. Durante as atividades, o público pode participar de atividades recreativas, esportivas, shows e vivências com grandes nomes do esporte. Em São Paulo, o Sesc Verão 2026 reuniu mais de 1.100 atividades físicas gratuitas, distribuídas entre 43 unidades e espaços públicos da capital e outras cidades.

O público teve acesso a modalidades diversas e experiências com atletas, como Bia Souza (judô), Flavia Saraiva (ginástica artística), Pâmela Rosa (skate), Ana Sátila (canoagem) e o nadador paralímpico Gabrielzinho. No Rio de Janeiro, o Sesc Verão passou por 25 cidades e contou com nomes como Xamã, Geraldo Azevedo, Jorge Aragão, Ludmilla e Os Garotin. Em Santa Catarina, o projeto atraiu mais de 330 mil pessoas em áreas litorâneas, além de ações em mais de 20 unidades.

Entre os artistas que animaram a ação estiveram Xande de Pilares, Leci Brandão e Chimarruts. No Rio Grande do Sul, o Estação Verão Sesc e o Circuito Verão de Esportes levaram atividades às praias gaúchas e cidades do interior, com aulas de dança, competições de beach soccer e beach tennis, oficinas, recreação e ações de bem-estar.

Sesc Verão 2026 São Paulo - Multiverso da Ginástica (foto: Divulgação Sesc)

Hotel Barreira Roxa conquista prêmio pelo sétimo ano consecutivo

Prêmio Traveller’s Review Awards é realizado anualmente pelo site de buscas e reservas de hospedagem Booking.com e reconhece os hotéis com as melhores avaliações realizadas pelos usuários.

O Hotel Senac Barreira Roxa está entre os empreendimentos consagrados com o Traveller Review Awards pelo sétimo ano consecutivo. A premiação, realizada anualmente pelo site de buscas e reservas de hospedagem Booking.com, é um reconhecimento aos hotéis mais bem avaliados pelos viajantes após a estada.

Com a nota média de 9.0, o Barreira Roxa foi classificado como estabelecimento que proporciona “experiências incríveis” aos seus hóspedes. Além da avaliação da experiência durante a estada, os hóspedes também classificam o estabelecimento em critérios como limpeza, conforto, instalações, localização e atendimento.

O Hotel Barreira Roxa coleciona prêmios concedidos por sites de buscas e reservas internacionais. Além do Traveller Review Awards, o equipamento conquistou nos últimos seis anos o “Traveller’s Choice”, do TripAdvisor, e o selo “Loved by Guests”, do Hoteis.com.

Desde a sua reinauguração em 2019, o Barreira Roxa tem se destacado após a implementação do Comitê de Gestão Sustentável, que culminou na conquista do ISO 21401 de Sustentabilidade pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Essa jornada também foi marcada por outros reconhecimentos, como o selo Água Azul e o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade, este último concedido pelo Ministério do Turismo.

Hotel Barreira Roxa, Natal – RN (foto: Divulgação SENAC)