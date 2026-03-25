Agenda Institucional: CNC lança documento com propostas para o desenvolvimento do Brasil

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) promove, nesta quarta-feira, em Brasília, o lançamento da Agenda Institucional de 2026, levando pautas do setor terciário aos responsáveis pelas políticas públicas do País.

O evento marca a entrega formal das prioridades elencadas pelo Sistema Comércio para este ano, com foco na construção de um ambiente de negócios mais favorável, competitivo e seguro, baseado na previsibilidade e no equilíbrio das reformas estruturantes.

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“Quando fortalecemos o empresário, fortalecemos toda a nossa economia”, afirmou o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros. “E, mais uma vez, a Agenda Institucional da CNC leva propostas para impulsionar o crescimento, gerar empregos e contribuir para que possamos ter um Brasil cada vez mais próspero.”

A programação de painéis da primeira Agenda Institucional deste ano está dividida em eixos que atendem diretamente aos gargalos da produtividade nacional: Infraestrutura e logística; Segurança e combate à ilegalidade; Fronteira digital; Justiça tributária e isonomia. O debate contará com um painel para discutir a competitividade justa entre o varejo nacional e as plataformas internacionais.

Sesc exibe grandes produções do cinema nacional de forma gratuita por todo o País

O CineSesc leva ao público, este ano, 50 filmes que traduzem a potência do cinema nacional e internacional.

Entre eles, produções de grande sucesso, como O Auto da Compadecida 2, de Guel Arraes e Flávia Lacerda, que retoma a história da dupla Chicó e João Grilo; Que Horas Ela Volta?, de Anna Muylaert, vencedor do Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro; e Black Tea – O Aroma do Amor, do diretor mauritano Abderrahmane Sissako.

Outra novidade desta edição do projeto é a homenagem a Zezé Motta, que celebra mais de 60 anos dedicados à arte. Compõe o acervo o documentário Zezé Motta – La Femme Enchantée, que retrata a vida e obra da atriz, além de filmes como Xica da Silva (1976) e Quilombo (1984).

Os filmes são exibidos gratuitamente, ao longo do ano, nas unidades do Sesc por todo o País.

O Auto da Compadecida 2 é um dos 50 filmes do projeto CineSesc (foto: Divulgação)

Exposição no Congresso homenageia Sesc, Senac e trabalhadores do comércio

O cotidiano de milhões de brasileiros que fazem o comércio se desenvolver ganha destaque em Brasília. A exposição Trabalhadores do Comércio – A Força que Impulsiona o País será inaugurada no Corredor Teresa de Benguela, na Câmara dos Deputados, logo após a sessão solene que celebra, no plenário do Senado Federal, os 80 anos do Sesc e do Senac, nesta quarta-feira, 25 de março.

A mostra presta homenagem aos empresários e aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo — profissionais que, nos balcões, nas ruas, nos centros comerciais e, atualmente, nas plataformas digitais, movimentam a economia e conectam empresas e consumidores em todo o Brasil.

“Esta exposição é uma homenagem aos milhões de trabalhadores e empresários que, diariamente, constroem a força do comércio brasileiro”, afirma José Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac. “Ao longo de oito décadas, o setor transformou a vida de pessoas, movimentou cidades e contribuiu decisivamente para o desenvolvimento do País”, completou Tadros, observando ainda que celebrar essa trajetória é também reconhecer o valor do trabalho, do empreendedorismo e da capacidade de adaptação de um setor que acompanha e impulsiona as mudanças da sociedade brasileira.

Instalada em um dos corredores mais movimentados da Câmara, a exposição foi pensada para dialogar diretamente com parlamentares, assessores e visitantes da Casa. Ao ocupar esse espaço estratégico, a iniciativa busca aproximar o Poder Legislativo da história e da relevância social do setor que responde por parcela significativa da atividade econômica brasileira.