Lives da CNC ajudam empresários a entender a reforma tributária e seus impactos nos negócios

A implementação da reforma tributária do consumo no Brasil já começou a produzir efeitos concretos para empresas, ainda que de forma gradual, e exige, desde já, planejamento e atenção redobrada por parte dos empresários. Esse é o foco da série de quatro lives intitulada Reforma Tributária na Prática, promovida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que busca esclarecer de forma didática os próximos passos do novo sistema e seus impactos no ambiente de negócios.



A iniciativa busca aproximar o conteúdo técnico da realidade empresarial, oferecendo uma trilha de conhecimento voltada à tomada de decisão em um cenário de transição. Assim, apoia-se o setor produtivo na compreensão das mudanças que começam a valer a partir de 2026, com a entrada progressiva dos novos tributos.

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A primeira live, realizada no dia 16 de abril, teve como convidado o consultor tributário da CNC, Gilberto Alvarenga, chamando a atenção para o fato de que o Brasil já vive uma fase de transição para o novo modelo. Conforme lembrou Alvarenga, a substituição de tributos atuais por novos mecanismos ocorrerá de forma escalonada, começando pela criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que substituirá

PIS e Cofins.



Nesta quinta-feira (30), o entrevistado será o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes. Ele vai analisar os principais efeitos da reforma e, sobretudo, as oportunidades que se abrem para os setores de comércio de bens, serviços e turismo. A live será transmitida pelo YouTube e pelo Linkedin da CNC, às 11 horas, e ficará disponível nos canais da Confederação. Os próximos convidados serão o professor e consultor José Miguel

Rodrigues, no dia 7 de maio, e o conselheiro do Carf Roney Freire, no dia 14 de maio, sempre às 11 horas.

Sesc celebra 80 anos com corridas de rua integradas à realização da Semana S

O Circuito Sesc de Corridas vai reunir mais de 30 mil pessoas em todo o País para celebrar os 80 anos do Sesc. A edição comemorativa será realizada durante a Semana S, evento nacional do Sistema Comércio que leva ao público diversas atividades promovidas pela CNC, Federações, Sesc e Senac.

As provas acontecerão nos dias 16 e 17 de maio, com percursos entre 5 e 15 quilômetros, além de caminhadas de 3 quilômetros e corridas kids.

Criado em 2018, o Circuito Sesc de Corridas vem acompanhando a expansão da atividade no Brasil, com um aumento médio de 10 provas a cada ano. As corridas são realizadas tanto nos grandes centros como em municípios do interior e comunidades da periferia, o que amplia a participação do público e incentiva os iniciantes na modalidade.

Para este ano, a expectativa é que o circuito bata o recorde de participação, com 160 mil corredores, 46% a mais do que o registrado em 2025.

As provas do Circuito Sesc acontecerão nos dias 16 e 17 de maio (foto: Divulgação/Sesc)

Senac amplia parcerias com vagas gratuitas em comércio exterior e economia criativa



O Senac Nacional ampliou parcerias com o governo federal e anunciou novas ofertas de cursos gratuitos voltados a duas áreas consideradas estratégicas para o País: comércio exterior e economia criativa. As iniciativas buscam ampliar o acesso à educação profissional e responder às demandas do mercado de trabalho, com foco em públicos em situação de vulnerabilidade social.



Em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a instituição lançou, no dia 22, uma trilha nacional de cursos autoinstrucionais a distância em Gestão de Projetos Culturais. Direcionada a pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), a iniciativa prevê, já no primeiro ciclo de 2026, a oferta de 3,8 mil vagas gratuitas em todo o País por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG).



A formação reúne 12 cursos de aperfeiçoamento, com 20 horas cada, apresentando temas como produção cultural, elaboração de projetos para editais, captação de recursos, marketing digital e leis de incentivo. As inscrições estão abertas no site do Senac.



Na área de comércio exterior, o Senac também firmou convênio com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) para uma nova edição do programa Raízes Comex. A iniciativa oferecerá 400 vagas gratuitas em diferentes regiões do Brasil, com foco na inclusão produtiva de pessoas negras.