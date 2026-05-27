Semana S promove a maior mobilização nacional integrada do setor produtivo brasileiro

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) celebra o sucesso absoluto da Semana S 2026, encerrada com marcas históricas que consolidam o evento como a maior mobilização integrada do setor produtivo já realizada no País.

Ao longo dos dias 15 e 16 de maio, um megaevento simultâneo movimentou as 27 capitais brasileiras e o Distrito Federal. Foram mais de 3 milhões de pessoas atendidas.

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“O sentimento geral é de profunda satisfação pelo cumprimento de uma agenda que demonstrou a força e a relevância do Sesc e do Senac, duas instituições de transformação social que atuam há 80 anos para benefício de toda a sociedade brasileira”, celebra o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros.

A magnitude das entregas foi viabilizada por meio de uma histórica articulação em rede. Sob a coordenação da CNC, a Semana S 2026 foi construída a partir do esforço conjunto das 34 Federações que integram o Sistema Comércio, junto com os Departamentos Nacionais e Regionais do Sesc e do Senac.

O grande evento contou com cobertura e transmissão ao vivo dos estados, além de ampla divulgação nos canais digitais do Sistema Comércio. De Norte a Sul, empresários, trabalhadores e famílias participaram de experiências que marcaram cada região do País. Foram 616 mil atendimentos do Senac e 2,4 milhões do Sesc, com 250 toneladas de alimentos arrecadados pelo Sesc Mesa Brasil, o maior banco de alimentos da América Latina. Uma programação que teve diversas atrações e serviços, como palestras, cursos, atendimentos de saúde, atividades recreativas, esportivas, culturais e shows musicais.

Uma data que veio para ficar no calendário e mostrar a importância da atuação do Sistema CNC-Sesc-Senac para o desenvolvimento do Brasil.

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