CNC participa dos debates da Conferência Internacional da OIT sobre o mundo do trabalho

As transformações no mundo do trabalho, impulsionadas pela tecnologia e por novas formas de contratação, estiveram no centro da 114ª Conferência Internacional do Trabalho (CIT), em Genebra, na Suíça, debate acompanhado de perto pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).



Realizado de 1º a 12 de junho pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), o encontro envolveu mais de 5 mil representantes de governos, trabalhadores e empregadores de 187 países, consolidando-se como o principal fórum internacional de discussão sobre normas e tendências do mercado de trabalho.

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Integrante da bancada dos empregadores na delegação brasileira, a CNC teve participação ativa ao longo da conferência, acompanhando negociações e contribuindo com posicionamentos técnicos em pautas estratégicas para o setor de comércio de bens, serviços e turismo.



Entre os principais temas, estiveram o avanço da economia de plataformas, o fortalecimento do diálogo social, a promoção da igualdade de gênero e os impactos das novas tecnologias nas relações laborais.



Um dos principais resultados da CIT deste ano foi a conclusão da Convenção nº 193 da OIT, voltada à promoção do trabalho decente na economia de plataformas digitais. É o primeiro instrumento da organização voltado especificamente ao trabalho intermediado por plataformas digitais.

Nova edição do projeto Sonora Brasil reafirma o compromisso do Sesc com a cultura brasileira

O Sonora Brasil, um dos principais projetos de circulação musical do País, traz em sua 28ª edição o tema Reverberações Afro e Indígenas, com a proposta de apresentar ao público sonoridades presentes em diferentes territórios. O lançamento do projeto aconteceu em Santarém, no Pará, com uma programação que combinou shows, atividades culturais e ações formativas.



Participam dessa edição o músico indígena pernambucano Gean Ramos Pankararu, com seu trabalho que conecta ancestralidades indígena e negra; o coletivo Suraras do Tapajós, do Pará, com um carimbó protagonizado por mulheres indígenas do Baixo Tapajós; o Cabokaji, da Bahia, com o show Salvaguarda; e o grupo Nderé Oblé (RS), com o espetáculo Ancestral-Futuro, que reúne canções autorais e poesia.



Ao longo do ano, eles percorrerão 42 cidades em 15 estados, com 130 apresentações e 30 ações formativas. Promovido desde 1998, o Sonora Brasil valoriza, preserva e difunde o patrimônio cultural brasileiro, com programações musicais de alta qualidade, de diferentes regiões do País.

A nova edição reforça o compromisso do Sesc em promover encontros culturais capazes de fortalecer a multiplicidade de vozes que constituem o Brasil contemporâneo.

O coletivo Suraras do Tapajós, do Pará, no lançamento do projeto (foto: Divulgação/CNC)

Senac adere ao pacto contra a corrupção e pela integridade promovido pelo Instituto Ethos



O Departamento Nacional do Senac (DN) é o mais novo signatário do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção promovido pelo Instituto Ethos. A iniciativa é um compromisso voluntário assumido por empresas privadas e públicas para promover um mercado mais íntegro e reduzir as diferentes práticas de corrupção.



A instituição se compromete a divulgar leis brasileiras anticorrupção para seus colaboradores epúblicos de interesse, vedar qualquer forma de suborno e garantir a transparência de suas informações.



Os participantes do pacto assumem o compromisso de proibir o uso de meios imorais ou antiéticos nos relacionamentos com agentes públicos, além de apoiar apurações ou investigações sobre suspeitas de irregularidades, violação de leis ou de princípios éticos.



Além disso, todo ano, o DN deverá preencher o Guia temático de integridade, prevenção e combate à corrupção, uma ferramenta de monitoramento que ajuda a medir a adesão das empresas ao pacto. O guia também pode ser usado para gerar relatórios individuais orientadores da evolução e oferecer subsídios para o aprimoramento de práticas de integridade.



Fundado em 1998, o Instituto Ethos é uma organização da sociedade civil criada para ajudar as empresas a ter uma gestão sustentável e socialmente responsável.