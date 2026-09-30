CNC defende fortalecimento institucional e segurança jurídica para o País avançar

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) se manifestou em defesa do fortalecimento das instituições e da segurança jurídica, considerados pela entidade representativa dos empresários do setor terciário pilares indispensáveis para o crescimento econômico e o desenvolvimento social do País.

“O setor produtivo acompanha com atenção os desdobramentos da atual crise institucional e reitera a necessidade de que a sociedade obtenha, de forma célere e transparente, a conclusão dos inquéritos em andamento, assegurando a devida responsabilização e punição dos envolvidos na rigidez da lei”, afirma o texto divulgado pela CNC, no qual a Confederação manifesta sua confiança na condução equilibrada do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, na gestão desses desafios internos.

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Para além da resposta ao momento presente, prossegue o texto, o empresariado brasileiro entende que o fortalecimento institucional exige soluções perenes. “Por essa razão, a CNC defende que o próprio Poder Judiciário promova uma profunda autoavaliação, aprimorando mecanismos internos de autorregulação — como o fortalecimento do código de conduta, a eficiência dos órgãos de correição e o constante aperfeiçoamento de seus ritos procedimentais —, iniciativas que reforçam a legitimidade e a confiança pública nas decisões da Corte.”

Nesse processo, a CNC destaca também a relevância do Senado Federal, na condição de representante dos estados, uma vez que dispõe de instrumentos constitucionais fundamentais para acompanhar e contribuir construtivamente com o aprimoramento das instituições republicanas e o equilíbrio entre os Três Poderes.

“O empresariado brasileiro precisa e quer confiar no futuro do País”, afirma a Confederação. “Garantir um ambiente de negócios previsível, transparente e guiado pela estrita aplicação das leis é o único caminho para restabelecer a estabilidade e assegurar a retomada dos investimentos no Brasil.”

Sesc celebra 80 anos de atuação com campanha e programação gratuita

No dia 13 de setembro, o Sesc completou 80 anos de uma história construída ao lado dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, suas famílias e milhões de brasileiros.

Para marcar a data, foi lançada uma campanha nacional estrelada pela atriz Taís Araújo, que se inspira nas experiências e relações das pessoas com a instituição ao longo de suas vidas.

Com o conceito “Há 80 anos, somos feitos de histórias”, o filme publicitário estreou no intervalo comercial do Fantástico (TV Globo) e está presente nas principais emissoras de TV, portais, plataformas digitais e redes sociais.

A celebração também ganhou os palcos de todo o Brasil. No último fim de semana, atividades gratuitas em diferentes estados reuniram nomes como Caetano Veloso, Péricles, Xande de Pilares, Seu Jorge, Elba Ramalho, Paula Toller, Silva, Sandra Sá, Renato Teixeira, Marcelo Jeneci e Oswaldo Montenegro, entre outros artistas.

A música de concerto também esteve presente nas comemorações com programações pelo País e uma apresentação da Orquestra Jovem Sesc Brasil, formada por 59 músicos de 11 estados, no Sesc Quitandinha (RJ).

Para assistir à campanha e conhecer mais sobre essa trajetória, acesse sesc.com.br/80anos.

A atriz Taís Araújo estrela campanha comemorativa dos 80 anos do Sesc (foto: Divulgação/Sesc)

Senac é citado em artigo como exemplo global no uso da IA em educação

A International Youth Foundation (IYF) publicou um artigo reconhecendo a incorporação de inteligência artificial pelo Senac na educação profissional como um exemplo a ser seguido. O artigo “Gold Standard TVET: Examining SENAC Brazil’s AI adoption” reconhece usos de IA que elevam a experiência educacional.

Três iniciativas do Senac foram apontadas como melhores práticas para a utilização de inteligência artificial na educação profissional: a criação de ambientes de aprendizado virtuais, a criação de copilotos pedagógicos para ajudar os professores e o alinhamento curricular estratégico.

A IYF aponta que a experiência do Senac oferece princípios que podem ser adotados por instituições de educação profissional de outros países. A publicação também ressalta que a participação do Senac na Comunidade Global de Práticas promove um processo de aprendizagem de mão dupla. Ao interagir com instituições internacionais, o Senac valida e aperfeiçoa suas estratégias de simulação com IA, governança de dados e desenvolvimento docente.

O estudointegra uma série de casos desenvolvida pela IYF em colaboração com aMicrosoft Global AI for TVET Community of Practice. A iniciativa busca disseminar entre lideranças da educação profissional da África, América Latina e Ásia modelos escaláveis e centrados nas pessoas para a integração da inteligência artificial à formação técnica e profissional.