Jornada menor eleva pressão sobre empresas e CNC alerta para riscos

A aprovação do fim da escala 6x1 representa uma das mais profundas mudanças já impostas às relações de trabalho no Brasil, avalia a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Segundo a entidade, não se trata de um simples ajuste de jornada. Trata-se de uma alteração estrutural que afeta diretamente a dinâmica de milhões de empresas e impõe desafios de implementação cuja dimensão parece ter sido amplamente subestimada no debate público.

“A preocupação central não está apenas na mudança em si, mas na forma como ela foi discutida e aprovada”, afirma o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros. “As advertências do setor produtivo sobre seus impactos econômicos e operacionais não foram consideradas. Prevaleceu a ideia de que bastaria aprovar a proposta para que a realidade se ajustasse automaticamente às novas regras.”

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Mas a realidade das empresas brasileiras é muito mais complexa. Segundo Tadros, milhares de micro e pequenos negócios já operam no limite de sua capacidade financeira. Para muitos deles, não haverá condições de absorver os custos decorrentes da reorganização das jornadas e da necessidade de reforçar equipes.

“É preciso dizer isso com clareza: para milhares de empresas, a questão deixou de ser adaptação e passou a ser sobrevivência”, alerta José Roberto Tadros, observando que o impacto será especialmente severo nos setores de comércio, serviços e turismo, que dependem de flexibilidade para atender consumidores todos os dias, inclusive fins de semana e feriados. “O verdadeiro desafio começa agora. A aprovação da redução da jornada de trabalho não elimina os problemas apontados pelo setor produtivo. Apenas transfere suas consequências para quem terá de enfrentá-las na prática.”

Projetos de comunicação que mostram atuação do Sesc recebem premiações

O Departamento Nacional do Sesc se destacou em duas importantes premiações na área de Comunicação. No Latin American Design Awards (LAD Awards), uma das principais competições de design da América Latina, recebeu o Rayo de Bronze na categoria Design Gráfico – Gráfica Integral, pela identidade visual do Palco Giratório 2025.

No Prêmio Aberje 2026, venceu três categorias na etapa regional Rio de Janeiro/Espírito Santo, com projetos que exploram diferentes linguagens e formatos. Em Sociedade, foi premiado com o case Comunicação Sesc na Semana S: uma campanha nacional feita a partir dos territórios, desenvolvido com base na diversidade regional e na atuação integrada do Sesc em todo o País.

Em Mídia Impressa, a Revista Azul e Amarelo recebeu a premiação com sua edição comemorativa dos 80 anos do Sesc, que reúne histórias e experiências relacionadas à trajetória da instituição. Em Publicação Especial, o prêmio foi para o livro Sesc 80 anos: feito de histórias, que apresenta oito décadas de atuação a partir de personagens, acontecimentos e iniciativas que marcaram a história do Sesc. Os três projetos estão na disputa da etapa nacional do Prêmio Aberje, prevista para o fim de outubro.

Competições Senac 2025 ganharam cobertura de comunicação à altura (foto: Divulgação/Sesc)

Campanha das Competições Senac vence etapa regional do Prêmio Aberje

As Competições Senac 2025 deram um show de talento e ganharam uma cobertura de comunicação à altura. A campanha Tudo Começa pelas Competições Senac foi inscrita na 52ª edição do Prêmio Aberje 2026, venceu a etapa regional e garantiu um troféu só dela. A premiação é uma iniciativa da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial.

A campanha do Senac foi reconhecida no eixo Foco em Públicos, na categoria Sociedade, pela região Espírito Santo/Rio de Janeiro. Com a conquista, o projeto garantiu vaga para disputar a etapa nacional da premiação, considerada a principal vitrine da comunicação corporativa no Brasil.

Realizadas no Riocentro (RJ), as Competições Senac 2025 reuniram mais de 100 estudantes de 23 estados e do Distrito Federal em desafios que simularam situações reais do mercado de trabalho. As competições são parte do ciclo de seleção dos profissionais que representam o Senac na WorldSkills, maior competição de educação profissional do mundo, a cada dois anos. Todos os medalhistas de ouro são convidados a passar por treinamento durante um ano com experts do Senac para lutar por um bom resultado no palco mundial.

Ao levar as Competições Senac 2025 para o público, a campanha Tudo Começa pelas Competições Senac destacou as oportunidades da educação profissional e reforçou a missão da instituição de educar para o trabalho.