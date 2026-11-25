Para auxiliar os empresários do setor terciário na adaptação às novas regras de jornada de trabalho, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) lançou uma campanha para auxiliar a sociedade a entender a transição para a escala 5×2. Além de vídeos e uma cartilha com orientações, a campanha oferece uma calculadora digital gratuita que simula o novo limite de carga horária semanal.

O Simulador da Jornada 5×2 não exige cadastro prévio, funciona diretamente no navegador do celular ou computador e está disponível no endereço portaldocomercio.org.br/calculadora-5×2.

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O lançamento da campanha ocorreu logo após a decisão liminar do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 8.041, ajuizada pela CNC, que tirou as travas temporais para a escolha dos dois dias de repouso semanal, assegurou a jornada diária de 8h24min sem pagamento de hora extra na fase intermediária e fortaleceu o papel das Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho (CCTs e ACTs).

O presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, reforça a importância da campanha, com conteúdos e uma plataforma digital que leva todo entendimento jurídico da Confederação para as mãos de quem faz o dia a dia da economia brasileira. “Desenvolvemos esta série de ações e o Simulador da Jornada 5×2 para traduzir o cenário jurídico e operacional em planejamento prático”, afirma Tadros. "Quem acessar esses conteúdos e usar a plataforma poderá se preparar melhor para o impacto financeiro da transição em cada etapa prevista pela legislação.”

O Simulador da Jornada 5×2 é apenas um guia ilustrativo que não possui valor legal. Em caso de dúvida e necessidade, a recomendação é que as empresas busquem a orientação de profissionais especializados nas áreas contábil e de advocacia.

Iniciativas do Sesc recebem selo de reconhecimento pela promoção do hábito de leitura

Duas iniciativas de incentivo à leitura promovidas pelo Sesc receberam o Selo PNLL – Plano Nacional do Livro e Leitura, ação coordenada pelos Ministérios da Cultura e da Educação. A Campanha Nacional Modo Leitura e o Movimento Partiu Leitura foram os primeiros a utilizar o selo, que reconhece ações estratégicas de promoção da leitura realizadas por instituições parceiras e organizações da sociedade civil.

Em sua primeira edição, o Modo Leitura convidou as pessoas a uma pausa na rotina para dedicar tempo aos livros. A campanha promovida nos dias 13 e 14 de novembro mobilizou unidades do Sesc em todo o País, com espaços especiais para receber o público em encontros de leitura.

Já o Movimento Partiu Leitura é uma ação realizada anualmente em outubro, durante a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. A iniciativa propõe que os participantes escolham um livro de suas coleções e deixe-o em um espaço público para ser encontrado por outra pessoa, abrindo caminho para novas experiências de leitura.

Públicos de todas as idades participaram dos encontros de leitura do Sesc (foto: Divulgação/Sesc)

Campanha do Senac vence Prêmio Profissionais do Ano, referência da publicidade

O Senac Goiás é vencedor do Prêmio Profissionais do Ano (PPA) na categoria Leste-Oeste. O reconhecimento foi dado pela campanha Voltamos Preparados Para o Futuro, criada com a Agência Desigual para a reinauguração do Senac Cora Coralina. A unidade estava em obras desde janeiro de 2025 e foi reinaugurada no dia 15 de maio, como parte da programação do Dia S.

A campanha utiliza referências cinematográficas como De Volta Para o Futuro e O Exterminador do Futuro para anunciar a disponibilidade de cursos de inteligência artificial, desenvolvimento de jogos, entre outros. Também foram utilizadas imagens produzidas por inteligência artificial.

O tema do vídeo foi escolhido por conta da modernização que a unidade passou em 2025. Inaugurado em 1983, a reforma possibilitou a criação de ambientes atualizados e laboratórios preparados para atender às demandas do mercado contemporâneo, especialmente nas áreas de tecnologia da informação, gestão, games e inteligência artificial. Atualmente, a unidade oferece 19 cursos, em sua maioria voltados para o campo tecnológico.

O prêmio é uma das celebrações mais tradicionais da publicidade brasileira. Além do filme vencedor, a campanha Senac Idiomas Destrava, feita em parceria com a Agência Desigual, foi finalista na categoria campanha regional.