John Summit retorna ao Brasil para apresentação solo; saiba todos os detalhes

Um dos grandes nomes da eletrônica, John Summit volta a São Paulo em setembro - (crédito: Divulgação)

John Summit volta a São Paulo em setembro para uma apresentação solo na ARCA. O DJ, produtor e empresário norte-americano toca na casa, na Vila Leopoldina, no dia 11, a partir das 23h, em uma noite que faz parte de sua nova turnê pela América do Sul, com passagens também por Colômbia e Argentina.

O retorno acontece em um momento de expansão na carreira do artista. Em abril deste ano, Summit lançou CTRL ESCAPE, seu segundo álbum de estúdio, em uma parceria entre a Experts Only, selo fundado por ele, e a Darkroom Records. O disco reúne 13 faixas e participações de artistas como Feid, The Chainsmokers e Julia Wolf.

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Mais do que um novo trabalho, CTRL ESCAPE retoma uma parte importante da história de Summit. Antes de se dedicar à música, ele trabalhava como contador e decidiu abandonar a carreira corporativa em 2019. O título do álbum faz referência ao conhecido atalho de teclado, que para ele passou de uma ferramenta da rotina de escritório a uma espécie de símbolo da mudança de vida.

Musicalmente, o disco acompanha a transformação do próprio artista. Conhecido pelas raízes na house music de Chicago, Summit ampliou sua sonoridade nos últimos anos e passou a transitar também pelo pop eletrônico. Faixas como “Where You Are”, com HAYLA, e “Human”, com Echoes, ajudaram a levar seu trabalho para além das pistas.

A carreira ganhou escala internacional rapidamente. Summit já foi headliner do Coachella, do Lollapalooza Chicago e do Tomorrowland, além de ter esgotado o Madison Square Garden, em Nova York, em menos de duas horas. Em 2024, também realizou três apresentações lotadas no Kia Forum, em Los Angeles, e estreou no The O2, em Londres.

Os números refletem esse crescimento. O produtor acumula mais de um bilhão de streams globais, dois hits que chegaram ao primeiro lugar no rádio dance dos Estados Unidos e oito faixas no Top 10 da Billboard Hot Dance/Electronic Songs. Em 2025, foi eleito Top 1 Producer pela DJ Mag.

Ao mesmo tempo em que consolidou seu nome como artista, Summit transformou a Experts Only em uma marca que vai além da música. Criada em 2022, a gravadora foi eleita Label of the Year no SiriusXM Powertools Awards em 2025. No mesmo ano, o primeiro Experts Only Festival, em Nova York, reuniu 50 mil pessoas em Randall's Island.

Em 2026, a agenda ganhou novos capítulos. Summit estreou no Mainstage do Tomorrowland Bélgica e, na semana seguinte, levou a Experts Only ao palco Crystal Garden. O artista também iniciou uma residência de nove segundas-feiras no UNVRS, em Ibiza, e tem outras grandes apresentações previstas ao longo do ano.

Agora, ele reencontra o público da ARCA, onde se apresentou pela primeira vez em 2022. O espaço, instalado em um antigo galpão metalúrgico na Vila Leopoldina, tem 9 mil metros quadrados e já recebeu grandes nomes e projetos da música eletrônica internacional, como Eric Prydz presents HOLO, Tomorrowland Presents, Time Warp, Circoloco e Defected.

A apresentação de John Summit em São Paulo é realizada por M-S Live, Grupo Let's, New Blood e Bulldozer, com patrocínio da Budweiser. O evento acontece das 23h às 7h do dia 11 de setembro.