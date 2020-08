'O pai ta off': Internet ironiza bordão de Neymar após PSG perder campeonato

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: MATTHEW CHILDS / POOL / AFP)

Após o Paris Saint-Germain (PSG) perder para o Bayern de Munique a Liga dos Campeões, neste domingo (23/8), a hashtag #opaitaoff chegou ao topo dos assuntos mais comentados no Twitter. A expressão faz alusão ao bordão "O pai ta on" usado por Neymar, atacante do PSG, para comemorar nos jogos.

O bordão também foi usado pelo presidente Jair Bolsonaro para declarar torcida para Neymar. Na sexta (21/8), o presidente desejou ‘bom jogo’ ao brasileiro, usando um bordão: “O pai tá on!”

Ao acabar o jogo, só restou os memes na interner. Muitos cobraram uma atuação melhor do brasileiro na partida que terminou em um a zero.





todo mundo sabe que o pai ta off porque o bolsonaro zikou, por isso neymar perdeu pic.twitter.com/RPzOSfKUk0 — dersão (@oandersao) August 23, 2020





O PAI TÁ OFF O TOMBO NÓS FÃS DO NEYMAR KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/1QPJeBVEzl — ? henry? (@henryIowis) August 23, 2020

Se o neymar perde, a humanidade perde também

Se o neymar sofre, nós o consolaremos

E SE O PAI TÁ OFF, ELE ESTARÁ ON EM NOSSOS CORAÇÕES pic.twitter.com/TFCMfThrXQ — Ana Raquel Almeida (@narraquelsantos) August 23, 2020

O PAI TA OFF ...

Apareceu do lado desse sujeito ai..

Eu TORÇO CONTRA !!!

Grande dia !!! pic.twitter.com/VdvGloMt5j — João Mikhail ????? BR????????BR ????? (@joomikhail) August 23, 2020