Alguns meses atrás, pacotes contendo sementes misteriosas vindos da China começaram a chegar à casa de m pessoas comuns que moram nos Estados Unidos. Nenhum dos destinatários havia encomendado as sementes e não fazia a menor ideia do que eram aquelas sementes.

Preocupadas, as autoridades sanitárias e agrícolas dos Estados Unidos começaram a emitir alertas pedindo para que as pessoas não plantassem as sementes nem as jogassem fora, para que elas não crescessem em solo americano. Um dos alertas veio do comissário de Agricultura e Coméricio do Mississipi, Andy Gipson. "Sementes misteriosas da China! Se você receber sementes da China, NÃO AS PLANTE e não as jogue no lixo", escreveu Gipson no Facebook, um mês atrás.

Fazendeiro curioso

A curiosidade do fazendeiro Doyle Crenshaw, da cidade de Booneville, no Arkansas, porém, falou mais alto. Ao receber um pacote com as misteriosas sementes chinesas, ele não resistiu e as plantou em uma horta em sua propriedade. Após fertilizá-las por algumas semanas, as sementes se transformaram em uma planta que "cresce loucamente", segundo disse Crenshaw à rede de tevê local 5 News (veja abaixo, em inglês). Em meio à folhagem verde, nasceram também flores alaranjadas e um fruto comprido e claro que parece com uma abóbora (veja na galeria abaixo).

As autoridades sanitárias do Akansas ficaram em alerta e já decidiram remover as plantas da propriedade de Crenshaw, pois pode se tratar de uma planta invasora (não natural da região), que pode causar desequilíbrios ambientais, como o surgimentos de novas pragas que afetam as plantações do estado. Análises serão feitas para se descobrir de que espécie se trata.