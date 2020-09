Mais de 250 baleias estão encalhadas na Tasmânia; um terço já morreu

CB Correio Braziliense

(crédito: Polícia da Tasmânia/AFP)

Cerca de 270 baleias estão encalhadas na costa da Tasmânia, no sul da Austrália. De acordo com as autoridades locais, um terço delas possivelmente já está morta. As equipes de resgate estão correndo contra o tempo em uma operação que se iniciará na madrugada desta terça-feira (22/9) e pode durar vários dias para tentar salvar o máximo de animais possível.

O porto de Macquarie é um conhecido lugar de isolamento de animais marinhos, cerca de 25 baleias já morreram no local, mas a estimativa é que esse seja o pior episódio em mais de uma década enfrentado pela região.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente local, os animais ficaram presos em um banco de areia.

Ao The Guardian, o biólogo marinho Kris Carlyon, que trabalha no resgate, afirmou que apesar de vários animais já terem morrido, as condições de tempo frio e úmido deram aos outros uma boa chance de sobrevivência. "Se as condições permanecerem as mesmas, eles podem sobreviver por alguns dias", afirmou.