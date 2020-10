Trump e a primeira-dama fazem exames após assessora testar positivo para covid-19

Por meio da conta no Twitter, Donald J. Trump confirmou que aguarda pelos resultados dos exames de covid-19 que fez junto a esposa, Melania Trump, e que está em processo de quarentena enquanto isso. A atitude do presidente norte-americano ocorre após a assessora, Hope Hicks testar positivo para a doença nesta quinta-feira (1º/10).



“Hope Hicks, que tem trabalhado de forma tão incansável, sem tirar nenhuma folga, acabou de testar positivo para covid-19. Terrível! A primeira-dama e eu estamos esperando pelos nossos resultados (dos exames de covid-19). Enquanto isso, nós começaremos nosso processo de quarentena”, escreveu Trump.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!