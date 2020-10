Donald Trump e primeira-dama testam positivo para covid-19

Por meio de um post na rede social Twitter, o presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou que testou positivo para covid-19. O magnata afirmou que a primeira-dama, Melania Trump, também testou positivo para a doença.



"Esta noite, Melania e eu testamos positivo para covid-19. Começaremos nosso processo de quarentena e recuperação logo. Vamos superar isso juntos", tuitou Trump.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Melania também comentou sobre o assunto na rede social. Segundo a primeira-dama, ela e o presidente se sentem bem e estão cancelando compromissos públicos: "Como muitos americanos neste ano, Donald Trump e eu estamos em quarentena em casa após teste positivo para covid-19. Estamos nos sentindo bem e adiei todos os próximos compromissos. Por favor, certifique-se de que você está ficando seguro e todos nós enfrentaremos isso juntos”.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.