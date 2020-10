Após vídeo aos eleitores, Trump sai de hospital para acenar a apoiadores

RN Ronayre Nunes

(crédito: AFP / ALEX EDELMAN)

Internado com covid-19, o presidente Donald Trump saiu do hospital na tarde deste domingo (4/10) para acenar a apoiadores que acampavam em frente ao Hospital Militar Walter Reed, em Maryland, nos Estados Unidos. Trump estava em um carro da comitiva do serviço especial, não saiu do veículo e usava máscara. As informações são do canal GloboNews.



Antes de sair do hospital, o presidente divulgou um vídeo nas redes sociais anunciando que iria fazer uma “pequena surpresa” para os apoiadores que estavam na frente do hospital. Ainda no vídeo, Trump agradeceu às pessoas que estavam no local e as chamou de “patriotas”.

O presidente admitiu que a internação o fez “aprender muito” sobre a covid-19 e chamou a situação de “a verdadeira escola da covid, não aquela escola que você aprende nos livros. Eu sei, eu entendo”. Trump também agradeceu à equipe do hospital.

A expectativa é de que o presidente norte-americano já receba alta nesta segunda-feira (5/10). Em nova entrevista coletiva, a equipe médica da Casa Branca, que acompanha o republicano no hospital militar Walter Reed, chefiada pelo médico Sean Conley, informou que o presidente teve duas quedas nos níveis de oxigênio nos últimos dias, mas que ele vem sendo tratado com esteroides e apresentou uma melhora.

"Desde que falamos pela última vez (no sábado), o presidente continua melhorando. Como acontece com qualquer doença, há frequentes altos e baixos ao longo de seu curso", afirmou Conley.