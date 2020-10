AF Agência France-Presse

O médico de Trump, Sean Conley, atualiza o estado de saúde do presidente norte-americano - (crédito: AFP/Brendan Smialowski)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "continua melhorando" e pode receber alta na segunda-feira, anunciaram neste domingo seus médicos, depois que ele foi hospitalizado na sexta-feira por covid-19.

A equipe médica do presidente afirmou que os níveis de oxigênio caíram duas vezes brevemente nos últimos dias e que Trump está sendo tratado com esteroides, mas apresentou uma avaliação otimista da saúde e das perspectivas do presidente de 74 anos.

"Desde que falamos pela última vez (no sábado), o presidente continua melhorando. Como acontece com qualquer doença, há frequentes altos e baixos ao longo de seu curso", disse o médico de Trump, Sean Conley.

Conley explicou que o presidente foi levado para o hospital militar Walter Reed na sexta-feira após um "rápido avanço" da doença, com os níveis de oxigênio caindo a níveis preocupantemente baixos.

Trump recebeu oxigênio suplementar na Casa Branca antes de ser internado.

Brian Garibaldi, outro médico de Trump, disse que o presidente está "de pé e andando" e se sentindo bem.

"Nosso plano para hoje é que coma e beba, que fique fora da cama o máximo possível, que se movimentes", completou Garibaldi.

"E, se ele continuar se sentindo e parecendo tão bem como hoje, temos esperança de poder dar alta já amanhã (segunda-feira) para que ele possa continuar seu tratamento na Casa Branca", declarou.

No sábado à noite, Conley afirmou que "apesar (de o presidente) ainda não estar fora de perigo, a equipe continua sendo cautelosamente otimista".

A declaração foi feita depois do anúncio de um boletim muito mais otimista na manhã de sábado, que entrou em conflito com a avaliação mais alarmante do chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, que mencionou, também no sábado, sinais vitais "muito preocupantes" de Trump.

Os comentários de Meadows provocaram muitas idas e vindas, com informações contraditórias sobre a saúde do presidente que criaram uma grande confusão.