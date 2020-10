Maduro deseja rápida recuperação a Trump e espera que covid o torne "mais humano"

AE Agência Estado

(crédito: AFP PHOTO / VENEZUELA'S PRESIDENCY / MARCELO GARCIA)

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse em um discurso televisionado no país neste domingo (4/10) que deseja uma rápida recuperação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, internado com covid-19 . Maduro disse ainda que espera que a doença faça Trump ser "mais humano".

"Expressamos nossa solidariedade humana com Trump e queremos que ele recupere sua saúde e vida. Esperançosamente, tudo isso o levará a ser mais reflexivo, mais humano (...) para compreender os povos do mundo", disse o presidente venezuelano.

Trump está internado desde sexta-feira (2/10) no hospital militar Walter Reed, em Bethesda, no Estado de Maryland. Mais cedo no domingo, ele saiu do centro médico por alguns minutos em um comboio para acenar a apoiadores que estavam do lado de fora. As últimas informações por parte de sua equipe médica são de que o presidente americano teve uma queda nos níveis de oxigênio, mas segue com sintomas leves e pode ter alta já na segunda-feira.

No mesmo discurso, Maduro disse ainda que seu filho, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, irá participar dos testes da vacina russa Sputnik V que serão realizados na Venezuela. O governo venezuelano anunciou que um primeiro lote da Sputnik V chegou ao país na sexta-feira, 2, e está previsto que 2 mil pessoas participem dos ensaios.

Relações diplomáticas

O presidente dos Estados Unidos não reconhece a legitimidade do governo de Maduro, a quem considera um ditador, e já afirmou que seu governo está aberto a várias opções para acabar com a chamada Revolução Bolivariana, no poder desde 1999. Trump reconhece como presidente interino da Venezuela o opositor Juan Guaidó, a quem recebeu na Casa Branca em fevereiro deste ano.

Já Maduro responsabilizou Trump pela crise econômica que atravessa a Venezuela, que segundo ele seria gerada pelas inúmeras sanções impostas ao seu governo pelo Executivo norte-americano. (Com agências internacionais)