Sem máscara, Trump aparenta dificuldade de respirar em vídeo

Um vídeo em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparece com dificuldade de respirar, após alta do hospital, nesta segunda-feira (5/10), viralizou nas redes sociais. O presidente norte-americano deixou o centro Walter Reed, onde estava internado devido à covid-19, caminhando. Antes de sair do hospital, Trump disse nas redes sociais que se sentia bem e que não tinha necessidade de temor ao vírus.



A gravação, que circula nas redes, foi feita em frente à Casa Branca, quando Trump chegou do hospital e tirou a máscara para cumprimentar o público. "Ele parece exausto e inchado e como se estivesse com falta de ar, minha mãe era uma asmática grave e eu conheço as faces da respiração difícil em qualquer lugar! Ele deveria ter ficado no hospital", comentou um internauta.





Um outro vídeo, dessa vez publicado pelo próprio Donald Trump, pode ter sido alterado para esconder uma tosse, segundo o jornal The Washington Post. A gravação foi divulgada no sábado (3/10), quando o presidente norte-americano já estava internado, e tinha a intenção de tranquilizar os apoiadores de Trump.