Fabricantes devem cumprir compromissos na entrega de vacinas, diz UE

Ursula von der Leyen cobrou que fabricantes de vacina cumpram os acordos firmados com os países europeus - (crédito: Olivier Matthys / POOL / AFP)

Bruxelas, Bélgica - Os laboratórios devem honrar os compromissos assumidos e entregar no prazo as vacinas negociadas contra a covid-19 - declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta terça-feira (26/1), após os anúncios de atrasos na distribuição de doses dentro do bloco.

"A Europa investiu bilhões para desenvolver as primeiras vacinas contra a covid-19. Agora, as empresas devem manter suas promessas e honrar suas obrigações", afirmou Von der Leyen, em um discurso por videoconferência no Fórum Econômico Mundial de Davos.