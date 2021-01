Com hospitais menos lotados, Califórnia encerra quarentena geral

AF Agência France Presse

(crédito: ARIANA DREHSLER / AFP)

A Califórnia encerrou um amplo confinamento nesta segunda-feira (25), abrindo espaço para atividades como jantares em restaurantes, à medida em que a pressão da pandemia sobre seus hospitais diminui.

O estado mais populoso dos Estados Unidos sofreu uma das piores taxas de infecção do país nas últimas semanas, com as unidades de terapia intensiva de seus hospitais lotadas, ambulâncias paradas por horas e casos que dobraram desde dezembro, atingindo mais de três milhões.

As restrições para tentar manter as pessoas em casa foram impostas a cerca de 20 milhões de habitantes no sul e no centro da Califórnia desde 3 de dezembro, e o governador Gavin Newsom considerou que o estado havia "passado a parte mais difícil da onda".

"Com efeito imediato, todas as regiões no estado da Califórnia (...) não estão mais sob ordem do 'fique em casa'", declarou Newson. O diretor de Saúde Pública, Tomas Aragon, afirmou, porém, que o estado está agora "passando por uma virada crítica".

"A Califórnia está lentamente começando a emergir da onda mais perigosa da pandemia, que é a luz no fim do túnel que estávamos esperando", escreveu o secretário de Estado da Saúde, Mark Ghaly, em um comunicado.

"Sete semanas atrás, nossos hospitais e profissionais médicos da linha de frente estavam no limite, mas os californianos ouviram a mensagem urgente de ficar em casa quando possível e nosso aumento após os feriados de dezembro não sobrecarregou o sistema de saúde tanto quanto temíamos".

A decisão de encerrar as abrangentes medidas regionais, que incluíam proibições gerais de reuniões e atividades "não essenciais", é baseada em previsões de que a capacidade das unidades de terapia intensiva aumentará em todas as áreas da Califórnia.

A capacidade das UTIs no sul do estado atualmente é zero, mas com a queda nos casos diários pode-se projetar que mais de 15% estarão disponíveis em quatro semanas.

De qualquer forma, as medidas que cada condado estabeleceu antes da quarentena geral voltarão, de modo que frequentar bares, jantares em recinto fechado e eventos desportivos com público continuará a ser proibido.

Mas as autoridades de Los Angeles disseram que o condado, duramente atingido pelo vírus, se alinharia com as diretrizes estaduais e, no final da semana, os restaurantes poderão servir em suas áreas externas novamente.

A Califórnia tem mais de 3,06 milhões de casos de covid-19, incluindo quase 36 mil mortes. O estado já distribuiu quase 1,8 milhão de doses de vacinas, transformando locais como a Disneylândia e o estádio de beisebol do Los Angeles Dodgers em centros de vacinação em massa.