Aviso eletrônico na Irlanda: ação negacionista da covid-19 gera fake de WhatsApp no Brasil

Brasileiros estão compartilhando no WhatsApp uma fake news importada da Irlanda. A mensagem diz que o governo do país europeu teria colocado um outdoor digital em um posto de combustíveis negando a covid-19 e suas formas comprovadas de combate.

“Na Irlanda o Governo colocou este aviso eletrônico no pedágio, avisando a população: vacinas podem causar paralisia, tirem suas máscaras. Máscaras acumulam germes. Testes de covid são fraudulentos. 95% dos testes de covid são falso positivo. Vacina não é segura. Os maiores cientistas do mundo se recusam a vacinar crianças”.

A work colleague on her way to get her vaccine this morning came across this shite. She’s a nurse working extremely hard to support vulnerable ppl w/complex needs- some of whom have Covid. pic.twitter.com/mlMt30iGvJ