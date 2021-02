Chile vacina em 11 dias mais de 1,8 millhão de pessoas contra o coronavírus

AF Agência France Presse

(crédito: AFP / JACK GUEZ)

Despois de 11 dias de vacinação em massa no Chile contra a covid-19, mais de 1,8 milhão de pessoas receberam pelo menos a primeira dose, mais da metade maiores de 71 anos, segundo as autoridades de saúde informaram neste sábado (13).

Com uma média superior a 180.000 vacinados por dia, o país sul-americano mantém um ritmo favorável para alcançar no final de março a meta de 5 milhões de vacinados e o objetivo final de terminar o primeiro trimestre do ano com 15 milhões de pessoas imunizadas contra o coronavírus, de um total de 18 milhões de habitantes.

O plano de vacinação conseguiu até o momento administrar duas doses da substância da Pfizer/BioNTech em cerca de 50.000 pessoas, em sua maioria profissionais da saúde que começaram a se vacinar em 24 de dezembro, quando chegaram as primeiras vacinas no país.