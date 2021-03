Obama e Michelle tomam vacina contra covid-19 nos Estados Unidos

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, 59 anos, e a mulher, Michelle Obama, 57, receberam a vacina contra a covid-19 nesta quinta-feira (11/3). O casal celebrou a etapa de imunização contra o coronavírus, e, pelas redes sociais, os dois fizeram campanha a favor da vacina declarando que a medida pode salvar vidas.

"Sabemos que é a melhor maneira de vencer esta pandemia, proteger uns aos outros e fazer o país a voltar a funcionar. Portanto, espero que você receba a vacina assim que estiver disponível. Isso pode salvar a sua vida”, escreveu o ex-presidente no Twitter.

Barack Obama também compartilhou um vídeo de divulgação de uma campanha pró-vacinação feito em conjunto com os demais ex-presidentes ainda vivos dos Estados Unidos — com exceção de Donald Trump. Também participam da ação George W. Bush, Bill Clinton e Jimmy Carter.





Michelle and I got vaccinated against COVID-19 because we know it’s the best way to beat this pandemic, protect one another, and get the country back up and running again. So I hope you’ll get the vaccine as soon as it’s available to you. It could save your life. pic.twitter.com/OJLwZbv0iz