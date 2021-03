Samia Suluhu Hassan se torna a primeira presidente da Tanzânia

AF Agência France-Presse

(crédito: AFP / STR)

Dar es Salaam, Tanzânia - Samia Suluhu Hassan, sucedeu nesta sexta-feira (19/3) oficialmente John Magufuli, que faleceu esta semana, e se tornou a primeira mulher chefe de Estado da Tanzânia, país do leste da África.

Esta muçulmana de 61 anos, natural do arquipélago semiautônomo de Zanzibar, prestou juramento durante uma rápida cerimônia em Dar es Salaam, exibida pela televisão.

Samia Suluhu Hassan substituirá Magufuli, que teve a morte anunciada na quarta-feira, até o fim do mandado de cinco anos em 2025.

Oficialmente, Magufuli, de 61 anos, morreu por problemas cardíacos, mas um de seus principais opositores, Tindu Lissu, afirmou ele faleceu vítima do coronavírus, uma semana antes do anúncio oficial do óbito.