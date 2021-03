Ministra francesa da Cultura hospitalizada com covid

AF Agência France-Presse

(crédito: STEPHANE DE SAKUTIN)

A ministra da Cultura da França, Roselyne Bachelot, está hospitalizada depois de ter sido diagnosticada com covid-19, informou à AFP uma pessoa próxima à política.

"O médico ordenou o aumento da vigilância no hospital durante alguns dias", afirmou a fonte, antes de destacar que sua condição é "estável e não gera preocupação".

Bachelot, 74 anos, é a segunda integrante do governo do presidente Emmanuel Macron hospitalizada depois de contrair o coronavírus, após a ministra do Trabalho, Elisabeth Borne, 59 anos, que recebeu alta nesta quarta-feira (24/3) depois de ter sido internada dois dias antes em um estabelecimento da região de Paris.

A França enfrenta a terceira onda de covid-19 que obrigou as autoridades a impor desde sábado passado um confinamento parcial de um mês em Paris e outros 15 departamentos (um terço da população total).

O país registra quase 93.000 mortes provocadas pela covid-19.