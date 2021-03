Casa Branca diz que ofereceu ajuda ao Egito para desbloqueio do Canal de Suez

AE Agência Estado

(crédito: AFP / SUEZ CANAL)

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta sexta-feira (26/3), que o governo norte-americano monitora de perto a situação no Canal do Suez , cuja navegação segue bloqueada por um navio encalhado. Segundo ela, os Estados Unidos ofereceram assistência ao Egito e está avaliando a melhor maneira de ajudar.

Em entrevista coletiva, a porta-voz comentou que uma das preocupações é com o impacto do bloqueio nos mercados de energia, uma vez que o canal representa uma das principais rotas comerciais do setor.

Psaki também destacou que Washington aguarda o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a investigação de especialistas a respeito das origens do coronavírus em Wuhan.

De acordo com ela, os EUA têm algumas dúvidas em relação à falta de transparência do país asiático, mas vai aguardar o documento antes de tomar medidas.