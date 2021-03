Huawei tem lucro recorde em 2020 mas volume de negócios desacelera

AF Agência France-Presse

O grupo chinês de telecomunicações Huawei anunciou nesta quarta-feira (31/3) um lucro líquido recorde em 2020, mas um volume de negócios estagnado pela pandemia de coronavírus e as sanções americanas.

Em 2020, a Huawei registrou alta do lucro líquido de 3,2% em ritmo anual, a 64,6 bilhões de iuanes (9,84 bilhões de dólares).

O volume de negócios avançou 3,8%, contra 19,1% registrado um ano antes, a 891,4 bilhões de iuanes (134 bilhões de dólares).

"No ano passado permanecemos fortes diante da adversidade", afirmou o presidente da empresa, Ken Hu, em um comunicado.

O futuro da Huawei, principal fornecedor mundial de equipamentos para redes de telecomunicações e primeira marca de smartphones, está em dúvida desde que o governo do ex-presidente americano Donald Trump iniciou em 2018 uma campanha contra a empresa, a qual passou a afetar seus resultados.

A Bloomberg News informou que a receita da Huawei no quarto trimestre de 2020 registrou queda pela primeira vez em sua história. Os executivos da empresa não confirmaram a informação até o momento.

Antes do início da pressão americana, o crescimento da receita era de quase 30% ou mais, o que caiu para 19% em 2019.

Em uma reunião na sede da Huawei em Shenzhen (sul da China), Hu culpou a pandemia e as medidas "injustas" dos Estados Unidos pelo crescimento menor em 2020.

As vendas dos smartphones se encontra estagnada desde que Washington cortou o acesso da Huawei a componentes cruciais e proibiu a empresa de utilizar o sistema operacional Android do Google em seus telefones.

A Huawei informou que sua divisão de produtos de consumo - que fabrica smartphones e outros dispositivos e representa mais de 50% da receita total - registrou crescimento de vendas de 3,3% em 2020.

O dado oculta, no entanto, o impacto das sanções americanas. Os números de analistas independentes mostraram que as vendas de telefones, tanto no país como no exterior, desabaram mais de 40% no quarto trimestre de 2020.

Além disso, vários países aliados dos Estados Unidos responderam às advertências de Washington sobre a ameaça à segurança dos equipamentos da Huawei com a proibição do uso de seus produtos de rede nos sistemas nacionais de telecomunicações.

Washington, em uma rivalidade cada vez maior com Pequim, teme que o governo do Partido Comunista use os sistemas da Huawei instalados em todo mundo para espionagem. O governo chinês e a empresa sempre negaram a acusação.