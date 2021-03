Inflação interanual na Eurozona atinge 1,3% em março

AF Agência France-Presse

(crédito: Foto: Pixabay)

A inflação interanual na zona do euro chegou a 1,3% em março, acima do 0,9% registrado em fevereiro - anunciou o escritório europeu de estatísticas, Eurostat, nesta quarta-feira (31/3).

De acordo com estimativa do Eurostat, esta alta foi impulsionada por um aumento de 4,3% na energia e por uma retomada da atividade econômica na Eurozona, em um cenário marcado pela persistente pandemia de coronavírus.

Embora temporária, a inflação continuará nessa tendência pelo menos até o verão, quando a esperada reabertura da economia verá um aumento repentino na demanda, disse Charlotte de Montpellier, economista do ING.

O aumento registrado em março "é uma ilustração da recuperação da atividade. Não é preocupante, porque é temporário", disse ela à AFP.

A economista também sinalizou pontos de estagnação na cadeia de abastecimento global, como o caso mais visível e recente do "Ever Given", o meganavio que ficou encalhado por seis dias no Canal de Suez.

No início do mês, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse no início deste mês que o aumento dos preços ao consumidor era resultado de "fatores temporários" ligados, principalmente, à pandemia e que isso não levaria o banco a endurecer sua política monetária no curto prazo.

Indicando que a demanda ainda é lenta na Europa, o Eurostat observou que a inflação subjacente, que exclui energia e outros elementos mais voláteis, caiu de 1,1%, em fevereiro, para 0,9%, em março.