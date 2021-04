EUA pede a Rússia para não 'intimidar' a Ucrânia

AF Agência France-Presse

(crédito: YURI KADOBNOV)

Os Estados Unidos alertaram a Rússia, nesta quinta-feira (1°/4), para se abster de "intimidar" a Ucrânia, depois que o país alegou que Moscou está enviando tropas para sua fronteira.

"Estamos absolutamente preocupados com a recente escalada de ações agressivas e provocativas da Rússia no leste da Ucrânia", disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, a repórteres.

"Nos opomos a ações agressivas que visam intimidar e ameaçar o nosso parceiro Ucrânia".

Autoridades ucranianas e americanas relataram movimentos militares na Crimeia, que a Rússia anexou da Ucrânia, bem como em áreas da fronteira do Donbass sob o controle de separatistas apoiados por Moscou.

Tanto o Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, como o Secretário de Estado, Antony Blinken, pediram aos seus homólogos ucranianos que sublinhem o seu apoio.

Em um telefonema ao ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, Blinken "afirmou o apoio inabalável dos Estados Unidos à soberania e integridade territorial da Ucrânia em face da contínua agressão russa em Donbass e na Crimeia", disse Price.