Navio iraniano é atingido por explosão no mar Vermelho

AF Agência France-Presse

(crédito: Renato Ferraz/CB)

Um navio comercial iraniano foi "ligeiramente danificado no Mar Vermelho" na última terça-feira (6/4) por uma explosão que está sendo "investigada" - declarou esta quarta (7/4) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Said Khatibzadeh.

A explosão no navio "Saviz" ocorreu "perto da costa do Djibuti na terça-feira, 6 de abril", acrescentou o porta-voz em um comunicado.

"O acidente não causou vítimas, e estão sendo feitas investigações técnicas para determinar as circunstâncias e a origem, e o nosso país tomará todas as medidas necessárias, por intermédio das autoridades internacionais, a este respeito", afirmou o porta-voz.

Khatibzadeh lembrou que o Irã já havia anunciado que, "em coordenação com a Organização Marítima Internacional", uma agência da ONU, o "Saviz" era um "navio civil [estacionado] na região do Mar Vermelho e do Golfo de Áden para garantir a segurança" das rotas marítimas nesta área.

"Este navio estava servindo como uma estação logística - suporte técnico e logístico - do Irã no Mar Vermelho", completou.

Pouco antes, a agência iraniana Tasnim informou que o navio, usado pelas Forças Armadas iranianas, foi danificado por "minas magnéticas".

O jornal The New York Times apresentou os eventos como resultado da ação israelense em represália aos recentes ataques iranianos a navios israelenses.