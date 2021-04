Repleto de obras de arte, mercado luxuoso de Moscou fecha após 120 anos

BBC - Coronavirus

Cercada por lustres de cristal, porcelanas, colunas de mármore e pinturas a óleo, loja foi inaugurada em 1901 e completou seu 120º aniversário 5 de fevereiro de 2021 Reuters

O icônico Empório Yeliseyevsky, misto de padaria e mercadinho de luxo situado em um palácio no centro de Moscou, está fechando suas portas após 120 anos.

O glamoroso espaço na rua Tverskaya, uma das mais movimentadas da capital, foi inaugurado em 1901, ainda na Rússia Imperial.

Suas portas continuaram abertas durante a revolução socialista e o lugar se manteve funcionando confortavelmente durante a ascensão e após a queda da União Soviética.

No final das contas, no entanto, foi a pandemia da covid-19, junto a uma complicada disputa legal sobre a venda do prédio, que resultou na queda da bela Yeliseyevsky.

Getty Images Fachada da loja, localizada em uma das ruas mais movimentadas de Moscou

Apesar do passado movimentado e vibrante, o prédio agora estava praticamente vazio, tanto de clientes quanto de estoque.

Gleb Prostakov, porta-voz da Yeliseyevsky, disse à imprensa local que a loja estava fechando devido a questões legais.

Reuters Lugar foi inaugurado em 1901, em uma mansão que pertencia à princesa Zinaida Volkonskaya

De 2005 a 2015, o prédio foi propriedade da cidade de Moscou e era administrado pela rede de supermercados Aliye Parusa.

O jornal Moscow Times relata que, em 2015, a cidade concordou em vender o prédio para a rede, mas o contrato para essa transação ainda está no limbo.

Getty Images O lugar sobreviveu à revolução e à ascensão e queda da União Soviética

A rede Aliye Parusa fechou todas as suas lojas em 2019, mantendo apenas o empório Yeliseyevsky aberto.

Embora a própria empresa não tenha dado mais detalhes, analistas especularam que a pandemia e a queda no turismo tenham afetado fortemente o setor de alimentação.

Getty Images Na era soviética, o espaço ficou conhecido como lugar para comprar itens de outra forma inacessíveis, como caviar

Antes de se tornar mercado, o prédio era uma mansão pertencente à princesa Zinaida Volkonskaya. No século 19, a princesa costumava receber músicos, artistas e poetas famosos no local - incluindo o importante poeta romântico Alexander Pushkin.

O lugar foi transformado em um armazém pela família de comerciantes Yeliseyev, que fez fortuna importando vinhos e frutas para a Rússia imperial.

Após a revolução russa, em 1917, o empório foi nacionalizado.

Ao longo do século 20, durante a era soviética, o empório ficou conhecido como o lugar onde se podiam comprar iguarias raras e quase impossíveis de se obter, incluindo caviar.

Getty Images A loja, retratada aqui em 1998, ainda era movimentada e tinha prateleiras cheias

Getty Images A loja ainda prosperava na década de 1990, retratada aqui. No entanto, mais recentemente, as prateleiras estavam frequentemente vazias





