EUA ignora Gagarin em mensagem sobre 1º homem no espaço e revolta russos

AF Agência France-Presse

(crédito: Ye Aung Thu/AFP)

O chefe da agência espacial russa, Dmitry Rogozin, insultou a diplomacia americana por não mencionar Yuri Gagarin nas mensagens transmitidas por ocasião dos 60 anos do envio do primeiro homem ao espaço.

Na segunda-feira (13/4), o Departamento de Estado americano relembrou o Dia Internacional dos Voos Espaciais Tripulados, que é comemorado a cada 12 de abril. Para a data, divulgou mensagens em russo e em inglês que não mencionam Gagarin, o primeiro homem a viajar ao espaço, em 1961.

"Bastardos! As superpotências não se comportam assim", tuitou Dmitry Rogozine, chefe da Roscosmos, um nacionalista russo acostumado a comentários inflamados, na noite de segunda-feira.

A Rússia celebrou com imenso orgulho o 60º aniversário do voo de Gagarin, objeto de culto popular e símbolo de uma importante vitória de Moscou sobre o rival americano.

Na ocasião, Vladimir Putin considerou que a Rússia deveria continuar sendo uma grande potência "nuclear e espacial", em um momento em que a indústria espacial nacional enfrenta dificuldades.

No ano passado, o chefe da Roscosmos já havia ficado indignado com a ausência de menção a Gagarin em uma nota do Departamento de Estado.

"As tentativas de apagar a marca russa na história mundial não vão apagar nossa memória, mas a dos bastardos que fazem isso do outro lado do oceano", afirmou Rogozin.