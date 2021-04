Barco vira na costa da Louisiana e 12 pessoas são procuradas

AF Agência France-Presse

As equipes de resgate procuram, nesta quarta-feira (14/4), doze pessoas desaparecidas na costa do estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos, depois que uma embarcação comercial naufragou no Golfo do México, desencadeando uma intervenção emergencial que conseguiu salvar outros seis tripulantes.

A Guarda Costeira dos EUA e várias embarcações privadas procuram por mais sobreviventes depois que o barco virou durante uma tempestade perto de Port Fourchon, cerca de 160 quilômetros ao sul de Nova Orleans.

Um porta-voz da Seacor Marine, uma empresa de transporte marítimo, confirmou ao The New York Times que o navio naufragado se chamava Seacor Power e que 18 pessoas estavam a bordo quando ele virou.

As buscas vão continuar durante a noite na área onde o navio, um cargueiro com quase 40 metros de comprimento, virou, disse a Guarda Costeira em um comunicado.

O naufrágio ocorreu quando uma tempestade mais forte do que o previsto atingiu o Golfo do México, dificultando a navegação.

Os serviços meteorológicos dos EUA (NOAA) relataram rajadas de até 120 km/h na costa sul da Louisiana.