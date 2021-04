BBB21: Premonição? Gilberto sonha com própria eliminação: "Saí com 44%%

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

Na manhã desta quarta-feira (14/4), Gilberto aproveitou o momento no raio-x para pedir permanência no Big Brother Brasil (BBB21). Segundo o economista, nesta madrugada, ele sonhou que havia sido eliminado: "Gente, pela misericórdia da glória divina de Assis, eu não sei mais é de nada, só sei que eu quero chegar, em nome da misericórdia, por tudo que é mais sagrado, nessa final".

O brother afirmou que no sonho sabia até a porcentagem dos votos que foi eliminado: "Me ajudem. Não me abandonem. Eu sonhei que saía com 44%. Eu tava feliz, mas eu não quero sair, então me deixem aqui. Esse é meu sonho, significa um paredão. Então eu vou pro paredão, eu já sonhei. Então por favor, me salvem, me ajudem, eu imploro a vocês. Eu não posso sair. Gente, não me odeiem ainda, se vocês tinham dúvida".

Gil citou ainda Arthur, que estava no último paredão com Fiuk, mas continuou no programa após eliminação de Thaís, com 82,29% dos votos: "Vocês não odeiam o Arthur, então não me odeiem, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Então peço muito a vocês que não me odeiem, não me eliminem. Preparem os mutirões, prepara tudo. Vota, vota, vota. Ai, eu tô desesperado aqui, gente. Eu preciso muito, muito, muito ficar".