Michael Jordan vai apresentar Kobe Bryant em indução ao Hall da Fama

O lendário Michael Jordan será o encarregado de apresentar Kobe Bryant na cerimônia de indução do falecido ídolo do Los Angeles Lakers no Hall da Fama do basquete.

Esta instituição anunciou nesta quinta-feira (15/4) as personalidades que participarão da cerimônia no dia 15 de maio, na qual Tim Duncan será apresentado por seu ex-companheiro de equipe nos Spurs, David Robinson, e o técnico Rudy Tomjanovich por seu ex-pupilo no Rockets, Hakeem Olajuwon.

Em um comunicado, o 'Basketball Hall of Fame' lembrou que são seus novos membros, ou familiares em caso de falecimento, que escolhem a figura que os apresentará, que deve ser outro integrante da instituição.

Jordan e Bryant, dois dos melhores jogadores de basquete da história, compartilharam uma amizade próxima, revelada pelo ex-astro do Chicago Bulls após a morte de Kobe em um acidente de helicóptero em janeiro de 2020.

Com lágrimas nos olhos, Jordan fez um discurso emocionado durante a homenagem a Bryant em fevereiro de 2020, chamando-o de "irmão mais novo" e descrevendo como sua morte o impactou.

"Quando Kobe Bryant morreu, uma parte de mim também morreu", disse Jordan, vencedor de seis anéis pelo Chicago Bulls na década de 1990.

Bryant, que ganhou cinco campeonatos com os Lakers, teve Jordan como seu ídolo de infância e foi considerado seu maior herdeiro na quadra.

A cerimônia de indução no Hall of Fame acontecerá no dia 15 de maio na Mohegan Sun Arena em Uncasville (Connecticut) e é esperada a presença de mais de 50 de seus membros.

Tim Duncan será apresentado por David Robinson, com quem venceu dois dos cinco anéis que o atacante conquistou durante sua carreira de duas décadas com o San Antonio Spurs.

O terceiro ex-jogador a ser induzido será Kevin Garnett, campeão com o Boston Celtics em 2008, que será apresentado pelo ex-armador do Detroit Pistons, Isaiah Thomas.

Outro que entrará no Hall será o técnico Rudy Tomjanovic, que será apresentado por seu ex-jogador Hakeem Olajuwon, com quem conquistou os títulos de 1994 e 1995 no Houston Rockets.