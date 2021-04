França anuncia multa de 1.500 euros a viajantes que não cumprem quarentena

AF Agência France-Presse

(crédito: AFP / Valery HACHE)

Os viajantes procedentes do Brasil, Argentina, Chile e África do Sul que violarem a quarentena obrigatória de 10 dias ao chegar à França terão que pagar uma multa de 1.500 euros (1.800 dólares), anunciou o porta-voz do governo, Gabriel Attal.

"A polícia fará controles para verificar que estão no local onde devem permanecer isolados", disse Attal à rádio Europe 1. Em caso de reincidência, a multa chegará a 3.000 euros, completou.

A França anunciou no sábado que estabelecerá uma quarentena obrigatória de 10 dias para os viajantes procedentes do Brasil, Argentina, Chile e África do Sul, devido à preocupação crescente com as variantes de covid-19.

Os voos com o Brasil estão suspensos, mas prosseguem com os outros três países, pois, segundo Paris, a presença de variantes "não alcança os níveis observados no Brasil".

A quarentena obrigatória para os viajantes será aplicada de maneira progressiva até sua entrada plena em vigor em 24 de abril. Também afetará os viajantes procedentes do território francês da Guiana.