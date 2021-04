Após morte de marinheiro, cargueiro entra em quarentena na ilha grega de Creta

AF Agência France-Presse

(crédito: Miguel Virkkunen Carvalho/CB/D.A Press)

Um cargueiro grego procedente de Port Said, norte do Egito, foi colocado em quarentena ao chegar na ilha de Creta depois que as autoridades encontraram uma pessoa morta na cabine e 10 que testaram positivo para covid-19.

O navio "Heroic", com bandeira grega, que chegou na manhã de domingo ao porto Kaloi Limenes, sul da ilha grega de Creta, foi isolado depois de um controle de saúde a bordo.

"Um marinheiro foi encontrado morto na cabine pelo capitão, provavelmente pela epidemia, e um dos mecânicos, infectado pela covid-19, foi hospitalizado", informou a Guarda Costeira.

Outros nove marinheiros testaram positivo para o coronavírus, de um total de 21 membros da tripulação (13 filipinos e oito gregos).

O navio, sem carga, seguiria para a Colômbia, mas agora vai permanecer por alguns dias em Creta.