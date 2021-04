Primeira viagem de Biden será para cúpula do G7 no Reino Unido e Bruxelas

AF Agência France-Presse

(crédito: Reprodução/YouTube)

A primeira viagem de Joe Biden ao exterior como presidente dos Estados Unidos será para a cúpula do G7 no Reino Unido em junho, seguida pelas cúpulas da Otan e da União Europeia em Bruxelas, informou a Casa Branca nesta sexta-feira (23/4).

O presidente deve participar do encontro do Grupo dos Sete, que reúne as principais potências mundiais, na Cornualha, na Inglaterra, de 11 a 13 de junho. No dia seguinte ele viajará para a Bélgica.

O presidente "destacará seu compromisso em restaurar nossas alianças, revitalizar a relação transatlântica e trabalhar em estreita colaboração com nossos aliados e parceiros multilaterais para enfrentar os desafios globais e proteger melhor os interesses dos Estados Unidos", disse a Casa Branca sobre a primeira viagem ao exterior do presidente democrata desde que assumiu o cargo em janeiro.

Depois que o ex-presidente Donald Trump enfraqueceu os laços históricos da América com aliados europeus e asiáticos, Biden enfatizou a necessidade de reconstruir alianças tradicionais e colocar Washington de volta no centro de grupos multilaterais, como o G7.

A Casa Branca não disse se Biden também buscará incluir uma possível cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin, durante a viagem.

O presidente mostrou sua disposição de se reunir com o líder do Kremlin em um terceiro país para tentar estabilizar as relações cada vez mais tensas entre os Estados Unidos e a Rússia.

Biden vai "reforçar nosso compromisso com o multilateralismo, trabalhar para promover as principais prioridades políticas da América em saúde pública, recuperação econômica e mudança climática e demonstrar solidariedade e valores compartilhados entre as principais democracias", disse Psaki.

O G7 também proporcionará uma oportunidade para negociações bilaterais com outros líderes do grupo, incluindo o anfitrião, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, disse a Casa Branca.

Na cúpula da Otan em 14 de junho, Biden buscará "afirmar o compromisso dos Estados Unidos com a Otan, a segurança transatlântica e a defesa coletiva", segundo a porta-voz.

"Os líderes da Otan vão discutir como guiar a aliança contra ameaças futuras e garantir uma divisão efetiva de tarefas", acrescentou Psaki. Outras reuniões individuais com outros líderes da Otan serão agendadas.

Além disso, Biden participará de uma cúpula entre os Estados Unidos e a União Europeia para "enfatizar" o compromisso "com uma forte parceria transatlântica baseada em interesses e valores compartilhados".

"Os líderes discutirão uma agenda comum para garantir a segurança da saúde global, estimular a recuperação econômica global, abordar a mudança climática, aprimorar a cooperação digital e comercial, fortalecer a democracia e abordar as preocupações mútuas de política externa", listou Psaki.