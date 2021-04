Caitlyn Jenner anuncia que vai concorrer ao governo da Califórnia

SP Sarah Paes

Caitlyn Jenner, a ex-atleta olímpica, estrela de reality shows, pai das empresárias Kylie e Kendal Jenner e padrasto das Kardashians, vai concorrer ao posto de governadora da Califórnia (EUA). Jenner enviou um comunicado à imprensa e também publicou o anúncio em suas redes sociais. “Estou dentro! Vale a pena lutar pela Califórnia. Visite http://CaitlynJenner.com para acompanhar ou doar hoje”.



I’m in! California is worth fighting for. Visit https://t.co/a1SfOAMZQ3 to follow or donate today. #RecallNewsom pic.twitter.com/9yCck3KK4D — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) April 23, 2021

Jenner revelou que se identificava como uma mulher trans em 2015. Se ganhar, vai ser a primeira governadora transgênero da história dos Estados Unidos.

Segundo a declaração, a nova candidata preencheu os documentos necessários para candidatura nesta sexta-feira (23/4) e nas próximas semanas deve se encontrar com possíveis eleitores. "A Califórnia é meu lar há quase 50 anos. Eu vim para cá porque sabia que qualquer pessoa, independente de seu passado ou de sua classe social, poderia transformar os seus sonhos em realidade. Sou uma vencedora nata, e a única que pode colocar um fim ao tempo desastroso de Gavin Newsom como governador."

A candidata deve concorrer às eleições do próximo ano pelo partido republicano, contra o democrata Gavin Newsom, eleito em 2019. Em sua declaração criticou as ações do atual governador da Califórnia, os bloqueios "excessivamente restritivos" devido a pandemia da covid-19, a incapacidade de alguns distritos de reabrir escolas e os altos impostos do estado. "Esta não é a Califórnia que conhecemos. Esta é a Califórnia de Gavin Newsom, onde ele ordena que fiquemos em casa, mas sai para jantar com seus amigos lobistas."

Nas redes sociais muitos internautas se manifestaram contra a candidatura. No Instagram, o comentário mais curtido na publicação questiona a candidata: “Você tem conversado com Kanye?”, fazendo referência ao marido de Kim Kardashian, sua enteada, que se candidatou à presidência dos Estados Unidos nas últimas eleições americanas, em novembro do ano passado. O rapper recebeu cerca de 60 mil votos e não foi eleito.