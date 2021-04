Vídeo: Família quebra hospital após mulher morrer por covid-19

Familiares de uma mulher de 62 anos protagonizaram cenas de violência no hospital Apollo em Delhi, na Índia. De acordo com informações do portal Zee News, a paciente foi recebida na emergência em estado grave com sintomas de infecção por covid-19, na madrugada desta terça-feira (27/4).

Após os primeiros cuidados na emergência, médicos orientaram que a mulher fosse levada a outra unidade de saúde já que não havia leito de UTI disponível no local. Apesar disso, infelizmente a paciente morreu antes que fosse transferida, o que causou um ataque de fúria nos parentes.

Nas filmagens feitas fora do prédio, é possível ver pessoas brigando e uma multidão correndo. Um médico e três funcionários da segurança tiveram ferimentos leves. Alguns equipamentos e uma divisória da recepção foram danificados. Apesar disso, a empresa não deve prestar queixa.

“Entendemos que a família está passando por muita coisa. Eles perderam alguém. Nós entendemos como eles estão se sentindo. Não queríamos apresentar uma reclamação... Nosso único apelo é que, por favor, apreciem o fato de estarmos fazendo o melhor. Precisamos do apoio de todos”, disse o médico Karan Thakur, vice-presidente do Hospital Apollo ao Zee News.



