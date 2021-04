Covid-19: Saúde treina militares para auxiliar na vacinação

SS Samara Schwingel

O treinamento vai permitir que os militares auxiliem na ampliação da campanha de vacinação - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal começou, nesta terça-feira (27/4), a treinar militares para auxiliar nas próximas etapas de vacinação contra a covid-19. O objetivo é agilizar o processo de imunização na capital federal. Segundo fontes da pasta ouvidas pelo Correio, o próprio exército manifestou interesse em fazer parte da campanha de imunização.

O treinamento ocorre no quartel central, teve início às 9h da manhã e deve se estender até o final da tarde. Participam médicos e enfermeiros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Os profissionais serão instruídos sobre o Plano Nacional de Imunização, noções gerais e específicas sobre vacinas, funcionamento da rede de frios e registro das doses recebidas no sistema do Sistema Único de Saúde (SUS).

Também está prevista a instrução dos militares acerca do sistema que deve ser utilizado pela secretaria para cadastro e agendamento da vacinação de pessoas com comorbidades — grupo que ainda não tem data para ser vacinado, mas é o próximo após os idosos de 60 anos ou mais.

Além de oferecer profissionais de saúde para atuarem na campanha, os militares articulam com a Secretaria de Saúde a abertura de um drive-thru em frente ao quartel central para atender ao público alvo do programa. Atualmente, no DF, podem receber a vacina contra covid-19 pessoas com 62 anos ou mais, além de profissionais de saúde e de segurança pública.