EUA flexibilizam regras e permitem que estudantes do Brasil iniciem ano letivo

(crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O governo dos Estados Unidos decidiu permitir, na noite da última segunda-feira (26/4), a entrada no país de estudantes brasileiros e de mais 31 países. O secretário Blinken do Departamento de Estado a fim de facilitar viagens legítimas aos Estados Unidos, decidiu aplicar várias exceções de Interesse Nacional (NIE) às restrições de viagem relacionadas ao Brasil, atualmente em vigor, devido à pandemia da covid-19.

Outros países qualificados para as exceções são: China, Irã, Área de Schengen, Reino Unido, Irlanda e África do Sul. Os viajantes devem cumprir integralmente as regulamentações sanitárias nos EUA, e devem entrar em contato com as autoridades locais de saúde nos Estados Unidos para mais detalhes. Os viajantes internacionais são obrigados a fazer um teste viral três dias antes do embarque e fornecer documentação por escrito do resultado de teste (papel ou cópia eletrônica) à companhia aérea.

Estudantes que viajam do Brasil para iniciar seus estudos no outono dos EUA, acadêmicos, jornalistas e indivíduos que buscam fornecer suporte crítico à infraestrutura em seus países afetados por uma restrição geográfica da covid-19 podem se qualificar para uma Exceção de Interesse Nacional (NIE).

Brasileiros que tiverem visto de estudante válido (categorias F e M) e iniciarão os estudos nos EUA a partir ou depois de 1º de agosto de 2021 poderão viajar ao país sem consultar a embaixada ou os consulados no Brasil. Entretanto, estão proibidos de chegar ao país mais de 30 dias antes do início das aulas. Aqueles que necessitam de um visto de estudante devem consultar o site da embaixada americana ou dos consulados mais próximos. As entrevistas de visto para as categorias dessa exceção devem ser retomadas em meados de maio de 2021 se as condições permitirem.

Acadêmicos, jornalistas e outros que possam se qualificar para uma Exceção de Interesse Nacional, incluindo aqueles com vistos válidos e ou com a Autorização de Viagem (ESTA), precisarão solicitar um NIE. Tendo a NIE aprovada, os indivíduos podem viajar com um visto válido ou a autorização ESTA. "Os Estados Unidos estão extremamente orgulhosos de serem o destino preferido de tantos estudantes e acadêmicos brasileiros e de terem tantas parcerias de longo prazo entre universidades e organizações de mídia. Estou excepcionalmente satisfeito que as condições permitam agora que viagens e estudos sejam retomados, e estamos ansiosos para aumentar a expansão destes vínculos", ressalta o embaixador dos EUA, Todd Chapman.

Paciência

A pandemia continua a limitar o número de vistos e as Exceções de Interesse Nacional que a Embaixada e Consulados no Brasil são capazes de processar. As entrevistas de vistos talvez não estarão imediatamente disponíveis, mas os EUA encorajam os indivíduos a planejar com antecedência.

O Departamento de Estado também continua a conceder as exceções para viajantes qualificados que procuram entrar nos EUA para fins relacionados a viagens humanitárias, resposta à saúde pública e segurança nacional. À medida que a situação global evolui, o Departamento continua a buscar maneiras de processar mais pedidos de visto, baseando-se na orientação científica das autoridades sanitárias, e assim, preservando a saúde e a segurança dos funcionários e solicitantes de visto.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro