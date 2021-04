Oito pessoas morrem e nove ficam feridas em incêndio em abrigo ilegal em Riga

AF Agência France-Presse

(crédito: GINTS IVUSKANS)

Oito pessoas morreram e outras nove ficaram feridas após um incêndio nesta quarta-feira (28/4) pela manhã em um abrigo ilegal no centro de Riga, informaram os serviços de socorro letões.

"Oito pessoas faleceram e nove ficaram feridas no incêndio mortal do abrigo", disse aos jornalistas Andrejs Grishins, vice-chefe da Polícia da Letônia.

A polícia lançou uma investigação criminal, mas até o momento não deteve nenhum suspeito.

"Os corpos estão tão carbonizados que ainda não podemos dizer de quais países são. Seus documentos queimaram", explicou Grishins.

Ele estima que será preciso realizar testes de DNA para estabelecer as identidades das vítimas.

"O abrigo, situado no sexto piso de um edifício pertencente ao Estado, era ilegal", tuitou Martins Stakis, prefeito de Riga, após visitar as instalações onde ocorreu o incêndio.

De acordo com os moradores locais, citados pela imprensa da Letônia, o estabelecimento que era anunciado como um "albergue no centro da cidade, no estilo japonês" era frequentado por pessoas que usavam drogas e álcool.

O ministro do Interior, Sandis Girgens, afirmou que desde janeiro os bombeiros foram impedidos de realizar inspeções de segurança de rotina no prédio.

As autoridades decidiram fechar o abrigo ilegal, mas o incêndio ocorreu antes que a medida pudesse ser concretizada.