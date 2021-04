Idosos com 60 anos devem ser vacinados esta semana, diz Ibaneis

SS Samara Schwingel

Ibaneis confirmou a chegada de mais de 50 mil doses nesta quarta - (crédito: MINERVINO JUNIOR )

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou, nesta quarta-feira (28/4), que os idosos com 60 e 61 anos devem começar a ser vacinados contra a covid-19 ainda esta semana. Ao Correio, o chefe do Executivo local confirmou que o DF espera receber 58,9 mil doses de vacinas.

“O Ministério enviou a tabela com a previsão de doses que os estados receberão na próxima remessa, mas não é ainda aquele documento do Informe. Sendo assim, a previsão é que o DF receba 58.988 doses D1 AstraZeneca para atender 56.751 idosos e 2.237 Força de Segurança. Virá ainda o quantitativo de 1.171 D1 CoronaVac”, informou.

“Sendo assim, será possível ampliar a vacinação dos idosos de 61 e 60 anos e continuar com a aplicação da Força de Segurança”, completou Ibaneis. Questionado se a ampliação ocorreria ainda esta semana, o governador confirmou a expectativa.

Além disso, o GDF esperava receber, a partir de quinta-feira (29/4), uma remessa da vacina norte-americana Pfizer. Porém, fontes ouvidas pelo Correio nesta quarta-feira informaram que as doses da Pfizer/BioNTech devem ser entregues pelo Ministério da Saúde na próxima segunda (3/5).